Kızıldeniz'de facia! Turistleri taşıyan denizaltı battı, çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Dünya

Kızıldeniz'de facia! Turistleri taşıyan denizaltı battı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Kızıldeniz\'de facia! Turistleri taşıyan denizaltı battı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada beldesi açıklarında bir turist denizaltısının batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

27.03.2025 14:28
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Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kenti açıklarında bir turist denizaltısının batması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 44 yolcu taşıyan denizaltıdan 29 kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Kazaya neyin neden olduğunu belirlemek için soruşturma başlatıldı.

25 METRE DERİNLİĞE KADAR İNİYOR

Sindbad, Hurgada bölgesinde birkaç yıldır turistik geziler düzenliyor. Şirket, dünyadaki "14 eğlence amaçlı denizaltıdan" ikisine sahip olduğunu söylüyor. Turistler denizde 25 metre derinliğe kadar seyahat ederek "500 metrelik mercan resiflerini ve deniz canlılarını" keşfetme olanağı buluyor.

HER YOLCU İÇİN BİR PENCERE VAR

Sindbad Denizaltıları'nın web sitesindeki bilgilendirme metnine göre; denzialtında 44 yolcu koltuğu, iki pilot koltuğu ve her yolcu için büyük bir yuvarlak görüş penceresi bulunuyor.

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Son Dakika Dünya Kızıldeniz'de facia! Turistleri taşıyan denizaltı battı, çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • BURAK HANZADE:
    denizaltı batmaz akçomar editör 47 23 Yanıtla
  • Szka788304:
    Burak Hanzade senin resetlenip yeniden yüklemek gerekiyor çünkü doğru bildiğin her şey yanlış kımılla kağana kafa tutan masum saf insan biraz araştır hayatında yeni bir başlangıç yap onların hayalini dahi yapamayacağı eserler yapıldı gundi 18 15 Yanıtla
  • Aa:
    denizaltinin görevi zaten batmaktir 19 1 Yanıtla
  • aragorn:
    ÇOKKK SAYIDA ÖLÜ VAR KİŞİ SAYISI 6 LAN ABARTMAYIN OĞLUM YAAAA SOĞUTMAYIN KENDİN,ZDEN 9 0 Yanıtla
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