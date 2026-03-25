Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

25.03.2026 07:37
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gece yarısı dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Aralarında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran ve oyuncu Hande Erçel'in de olduğu 16 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

16 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği belirtildi.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, iki şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

FİKRET ORMAN, BURAK ELMAS VE HANDE ERÇEL DE LİSTEDE

Gözaltına alınanlar arasında iş insanları Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran gibi ünlü isimler var.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

- Fikret Orman

- Güzide Duran

- Hakan Sabancı

- Kerim Sabancı

- Hande Erçel

- Burak Elmas

- Sezgin Köysüren

- Ferhat Aydın

- Lütfiye Tuğçe Özbudak

- Koray Serenli

- Onur Bükçü

- İsmail Behram Perinçekli

- Kaan Mellart

- Didem Soydan

- Onur Talay

- Mustafa Tari

ÜNLÜLERE OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Yine dikkat dağıtma, gündem oluşturma işleri. Sen bunlara satan torbacıya satanı yakalayabiliyor musun? Türkiye'ye girerken yakalayabiliyor musun? 3 5 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Birileri de sıranın kendisine gelmesinden korkuyor sanırım 5 2 Yanıtla
08:20
Hakan Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:02
Barış Alper’den yeni yatırım Ortak oldu
07:49
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
06:46
Savaşta 26. gün ABD 3 bin askeri Orta Doğu’ya gönderme kararı aldı, İran’dan yanıt gecikmedi
06:12
Beklenen haber geldi İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
04:22
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı
03:25
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas sağlık kontrolünden geçirildi
01:32
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
01:26
Hürmüz Boğazı kapandı, Hindistan’da akaryakıt kaosu başladı
00:53
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
23:14
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
22:16
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
17:13
Pendik’te otopark kavgası cinayetle bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü
