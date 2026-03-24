"Kocan seni aldatsa affeder misin?" sorusuna verdikleri cevap olay oldu

Yapılan bir sokak röportajında kadınlara yöneltilen “Kocan seni aldatsa affeder misin?” sorusu, verilen yanıtlarla dikkat çekti. Röportaj sırasında konuşan bazı kadınların ifadeleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"AÇ DEĞİLİZ, AÇIKTA DEĞİLİZ"

Soruyu yanıtlayan kadınlardan biri, eşinin aldatması durumunda affedebileceğini belirterek, “Affederim. Çok aldatmış. Aç değiliz, açıkta değiliz ne yapalım?” ifadelerini kullandı.

"100 DEFA ALDATMIŞ, BEN DİYORUM NE OLMUŞ?"

Yanında bulunan bir diğer kadın ise daha çarpıcı bir yanıt vererek, “100 defa aldatmış, ben diyorum ne olmuş? Benim ekmeğimi versin, yemeğimi versin. Banane” dedi.