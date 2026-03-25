Trump\'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın bitebileceğine dair verdiği olumlu mesajlar küresel piyasalarda etkisini göstermeye başladı. Brent petrol fiyatı düşüşle 95 dolar seviyesine gerilerken, altının ons fiyatının 4.572 dolara yükselmesi yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğunu ortaya koydu.
Trump'ın açıklamalarının ardından petrol piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Brent petrolün güne düşüşle başlaması, yatırımcıların savaş kaynaklı arz risklerinin azalabileceğini fiyatladığını gösteriyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 104 dolara kadar yükselirken bugün güne 95 dolardan başladı.
Altın ise ons başına yüzde 2,2 artışla 4.570,74 dolara yükselirken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 3,8 primle 4.572 dolara çıktı.
Gram altında da ons altındaki harekete paralel yükseliş görüldü. Altının gramı yüzde 2,14 artışla 6 bin 513 liraya yükseldi.
Gram altın serbest piyasada 6 bin 513 TL seviyelerinde işlem görürken, Kapalıçarşı’da satış fiyatı 7 bin TL’yi aştı.
