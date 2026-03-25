Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü - Son Dakika
Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü

Trump\'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü
25.03.2026 08:58
ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona erebileceğine yönelik açıklamaları piyasalarda temkinli iyimserlik yarattı. Petrol fiyatları gerilerken, altındaki yükseliş dikkat çekti. Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin TL barajını devirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın bitebileceğine dair verdiği olumlu mesajlar küresel piyasalarda etkisini göstermeye başladı. Brent petrol fiyatı düşüşle 95 dolar seviyesine gerilerken, altının ons fiyatının 4.572 dolara yükselmesi yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğunu ortaya koydu.

PETROL 95 DOLARA DÜŞTÜ

Trump'ın açıklamalarının ardından petrol piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Brent petrolün güne düşüşle başlaması, yatırımcıların savaş kaynaklı arz risklerinin azalabileceğini fiyatladığını gösteriyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 104 dolara kadar yükselirken bugün güne 95 dolardan başladı.

ONS ALTIN YÜZDE 2 YÜKSELDİ

Altın ise ons başına yüzde 2,2 artışla 4.570,74 dolara yükselirken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 3,8 primle 4.572 dolara çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altında da ons altındaki harekete paralel yükseliş görüldü. Altının gramı yüzde 2,14 artışla 6 bin 513 liraya yükseldi.

KAPALI ÇARŞI'DA ALTIN 7 BİN LİRAYI AŞTI

Gram altın serbest piyasada 6 bin 513 TL seviyelerinde işlem görürken, Kapalıçarşı’da satış fiyatı 7 bin TL’yi aştı. 

Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü

Son Dakika Ekonomi Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 09:04:17. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü - Son Dakika
