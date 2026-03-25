Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında

25.03.2026 07:49
İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimleri de kapsadı. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltına alındı. Soruşturma, uyuşturucu madde ticareti, kullanımını kolaylaştırma, bulundurma ve fuhşa teşvik gibi ciddi suçlamaları kapsıyor.

İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimleri de kapsadı.

ESKİ BAŞKANLAR GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, İstanbul Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında

SUÇLAMALAR AĞIR

Soruşturmanın; uyuşturucu madde ticareti, kullanımını kolaylaştırma, bulundurma ve fuhşa teşvik gibi ciddi suçlamaları kapsadığı belirtildi.

Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında

ÜNLÜ İSİMLER DE LİSTEDE

Operasyon kapsamında eski manken Güzide Duran, model Didem Soydan ve iş insanları Hakan Sabancı ile Kerim Sabancı'nın da gözaltına alındığı ifade edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

    • Güzide Duran
    • Hakan Sabancı
    • Kerim Sabancı
    • Hande Erçel
    • Burak Elmas
    • Sezgin Köysüren
    • Ferhat Aydın
    • Lütfiye Tuğçe Özbudak
    • Koray Serenli
    • Onur Bükçü
    • İsmail Behram Perinçekli
    • Kaan Mellart
    • Didem Soydan
    • Onur Talay
    • Mustafa Tari

    OPERASYONLAR EKİM AYINDA BAŞLADI

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.

    SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

    Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

    Son Dakika Spor Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (2)

    • Tektabanca1. Tektabanca1.:
      Sadettin sarana laf eden camialara bak hele 9 4 Yanıtla
      Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
      Birisi iş başında şikebahce başkan diğeri ise baskanlik yapmamış haber de yalan yönlendirme yapıyor şube sorumlusu gibi görevlerde bulunmuş 0 0
      • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    BDDK hamlesi etkisini gösterdi Konut satışlarında 33 ay sonra bir ilk BDDK hamlesi etkisini gösterdi! Konut satışlarında 33 ay sonra bir ilk
    Ayşe Tokyaz davasında mahkeme salonu fena karıştı Avukat Esra Tokyaz’a hakaret etti Ayşe Tokyaz davasında mahkeme salonu fena karıştı! Avukat Esra Tokyaz'a hakaret etti
    Adalet Bakanı Gürlek, CHP’li Emir’e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD’a bağışladı Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
    Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
    Noa Lang’tan Okan Buruk’a: O maçta oynarım hocam Noa Lang'tan Okan Buruk'a: O maçta oynarım hocam
    Tarihi ambargo yıkılıyor 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
    Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
    Yağmura çamura aldırmadılar Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz
    Tıp öğrencisi Yaren’in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı
    Zeynep Demirel’den “ideal koca“ çıkışı Volkan Demirel’in pek hoşuna gitmeyebilir Zeynep Demirel'den "ideal koca" çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir
    Öğretmen baba ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü Öğretmen baba ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
    Kaybolan amatör dağcı, kazdığı çukurda hayatta kaldı Kaybolan amatör dağcı, kazdığı çukurda hayatta kaldı
    Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, müşterek denizden kıyıya çıkarma tatbikatı yaptı Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, müşterek denizden kıyıya çıkarma tatbikatı yaptı
    Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan böyle savunma yaptı Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan böyle savunma yaptı
    Aziz Yıldırım seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım seçim ateşini yaktı

    08:20
    Hakan Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
    Hakan Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
    08:02
    Barış Alper’den yeni yatırım Ortak oldu
    Barış Alper'den yeni yatırım! Ortak oldu
    07:37
    Ünlülere uyuşturucu soruşturması Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
    Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
    06:46
    Savaşta 26. gün ABD 3 bin askeri Orta Doğu’ya gönderme kararı aldı, İran’dan yanıt gecikmedi
    Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi
    06:12
    Beklenen haber geldi İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
    Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
    04:22
    İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı
    İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı
    03:25
    Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas sağlık kontrolünden geçirildi
    Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas sağlık kontrolünden geçirildi
    01:32
    Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
    Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
    01:26
    Hürmüz Boğazı kapandı, Hindistan’da akaryakıt kaosu başladı
    Hürmüz Boğazı kapandı, Hindistan'da akaryakıt kaosu başladı
    00:53
    Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
    Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
    23:14
    Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
    Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
    22:16
    Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
    Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
    22:13
    Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
    Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
    21:58
    Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
    Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
    21:33
    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
