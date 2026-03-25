Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında

İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimleri de kapsadı.

ESKİ BAŞKANLAR GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, İstanbul Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

SUÇLAMALAR AĞIR

Soruşturmanın; uyuşturucu madde ticareti, kullanımını kolaylaştırma, bulundurma ve fuhşa teşvik gibi ciddi suçlamaları kapsadığı belirtildi.

ÜNLÜ İSİMLER DE LİSTEDE

Operasyon kapsamında eski manken Güzide Duran, model Didem Soydan ve iş insanları Hakan Sabancı ile Kerim Sabancı'nın da gözaltına alındığı ifade edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Güzide Duran

Hakan Sabancı

Kerim Sabancı

Hande Erçel

Burak Elmas

Sezgin Köysüren

Ferhat Aydın

Lütfiye Tuğçe Özbudak

Koray Serenli

Onur Bükçü

İsmail Behram Perinçekli

Kaan Mellart

Didem Soydan

Onur Talay

Mustafa Tari

OPERASYONLAR EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.