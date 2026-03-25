Akaryakıtta tabela yine değişti! Zamların ardından bu kez çifte indirim

25.03.2026 08:36
Orta Doğu'daki savaş nedeniyle akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından bu kez indirim geldi. Motorine gelen 3 TL 72 kuruş ile benzine gelen 55 kuruşluk zam tabelaya yansıdı.

Akaryakıt fiyatlarında son zamların ardından bu kez indirim geldi. Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanırken, yeni fiyatlar 25 Mart itibarıyla pompaya yansıdı. Büyükşehirlerde litre fiyatları yeniden şekillenirken, indirim özellikle motorinde daha belirgin oldu.

ABD/İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini sekteye uğratırken enerji tesislerini de hedef haline getirdi. Küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip boğazda yaşanan aksaklıklar, akaryakıt piyasalarında dalgalanmayı sürdürüyor. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si bu hat üzerinden gerçekleşirken, doğalgaz ihracatı için de stratejik bir rol üstleniyor.

BRENT PETROLDE DALGALI SEYİR

Brent petrol fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırının beş gün ertelendiğini açıklamasının ardından 23 Mart’ta 96,96 dolara kadar geriledi. Ancak fiyatlar yeniden yükselişe geçerek sabah saat 07.55 itibarıyla 99,46 dolara çıktı.

İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Akaryakıt fiyatları son günlerde art arda değişti. Dün motorine 6 lira 58 kuruş, benzine ise 1 lira zam gelmişti. 

Son gelişmelerle birlikte gece yarısından itibaren benzin ve motorine indirim uygulandı. Motorinde 3,72 lira, benzinde ise 55 kuruş indirim yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte tabelaya yansıyan indirim sonrası 3 büyükşehirde ortalama akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 62.43 TL

Motorin litre fiyatı: 73.98 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 62.29 TL

Motorin litre fiyatı: 73.84 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 63.41 TL

Motorin litre fiyatı: 75.12 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 63.68 TL

Motorin litre fiyatı: 75.39 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

    Yorumlar (1)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Bu halk 3 yılda 11 tl den 60 tl ye varan fiyat artışlarının nedenini seçimlerde soracak elbet 4 5 Yanıtla
Yeni Web Servisi ile Yabancı Taşıt İşlemleri Kolaylaşıyor Yeni Web Servisi ile Yabancı Taşıt İşlemleri Kolaylaşıyor
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Ne ABD ne de İsrail Kim, Güney Kore’yi “en düşman devlet“ ilan etti Ne ABD ne de İsrail! Kim, Güney Kore'yi "en düşman devlet" ilan etti
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
Erol Köse’nin ölümünü sonrası Seda Sayan’ın o sözleri gündemde: Git intihar et be Erol Köse'nin ölümünü sonrası Seda Sayan'ın o sözleri gündemde: Git intihar et be!
Arda Güler detayı Fenerbahçe Real Madrid’in yıldızını istiyor Arda Güler detayı! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızını istiyor
Görüntüler bugün Tel Aviv’den Şehir mahşer yerine döndü Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü
Edirne’de Parkta Pompalı Tüfekle Yaralama Edirne'de Parkta Pompalı Tüfekle Yaralama
İran’a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor İran'a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
Hakan Çalhanoğlu’nun son durumu belli oldu Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu
Hakkari’de çığ düşme anı görüntülendi Hakkari'de çığ düşme anı görüntülendi
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

08:44
Duygulandıran veda mesajı Liverpool’da bir devir resmen sona erdi
Duygulandıran veda mesajı! Liverpool'da bir devir resmen sona erdi
08:34
Çuvalla para verip aldı sonra memleketine bağışladı
Çuvalla para verip aldı sonra memleketine bağışladı
08:20
Hakan Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Hakan Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:02
Barış Alper’den yeni yatırım Ortak oldu
Barış Alper'den yeni yatırım! Ortak oldu
07:49
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
07:37
Ünlülere uyuşturucu soruşturması Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
06:46
Savaşta 26. gün ABD 3 bin askeri Orta Doğu’ya gönderme kararı aldı, İran’dan yanıt gecikmedi
Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi
06:12
Beklenen haber geldi İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
04:22
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı
İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı
03:25
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas sağlık kontrolünden geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas sağlık kontrolünden geçirildi
01:26
Hürmüz Boğazı kapandı, Hindistan’da akaryakıt kaosu başladı
Hürmüz Boğazı kapandı, Hindistan'da akaryakıt kaosu başladı
00:53
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
