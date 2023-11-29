Mısır dedyası: Hamas ve İsrail arasında ateşkesin 2 gün daha uzatılması için ön anlaşmaya varıldı

Mısır'ın önde gelen gazetesi Al-Araby Al-Jadeed, Hamas ile İsrail'in bugün sona erecek ateşkesin iki gün daha uzatılması konusunda ön anlaşmaya varıldığını duyurdu. İsrail, Hamas ve arabuluculuk rolü üstlenen Katar'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ATEŞKES 2 GÜN DAHA UZAYABİLİR

Mısır'ın Al-Araby Al-Jadeed gazetesi, şu anda gözlemlenen koşullar altında ateşkesin iki gün daha uzatılması konusunda ön anlaşmaya varıldığını bildirdi. Gazete kaynak olarak Mısırlı yetkilileri gösterdi.

GÜNDE 10 İSRAİLLİ ESİRİN BIRAKILMASI ŞARTI VAR

İsrailli yetkililer Haaretz Gazetesi'ne yaptıkları değerlendirmelerde, teklifin incelendiğini ancak henüz onaylanmadığını doğruladı. Haaretz, İsrailli bir kaynağın, uzatmaya ilişkin anlaşmanın Hamas'ın günde 10 İsrailli rehineyi daha serbest bırakabilmesine bağlı olduğunu söylediğini bildirdi.

GÖZLER KATAR'A ÇEVRİLDİ



Dikkatler, Hamas ile İsrail arasında ateşkesle sonuçlanan dolaylı görüşmelere aracılık eden Katar'a çevrildi. Salı günü Katar, İsrail'in Mossad'ı ve ABD'nin CIA'sının şeflerini ağırladı. Ziyaretler hakkında bilgi veren bir kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre, toplantıda "genişletilmiş insani duraklama anlaşmasının ilerleyişinin geliştirilmesi ve potansiyel bir anlaşmanın bir sonraki aşaması hakkında daha fazla tartışma başlatılması" amaçlandı.

4+2 GÜNLÜK ATEŞKES BUGÜN SONA ERİYOR

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

KIZILHAÇ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİLER

Hamas dün gece, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda ele geçirdiği 10 İsrailli ve 2 yabancı uyruklu rehineyi daha salıverdi. Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın serbest bıraktığı 2 yabancı uyruklu esirin Taylandlı olduğu ifade edildi. Hamas'ın hamlesinin ardından İsrail'den de yanıt geldi. İsrail, hapishanelerdeki 30 Filistinli kadın ve çocuk esirin serbest bıraktı.

İŞGALDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

15 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.