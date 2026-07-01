Mısır, IMF ile 1,64 Milyar Dolar Anlaşması Sağladı

MISIR, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile IMF İcra Kurulu'nun onayına bağlı olmak kaydıyla yaklaşık 1,64 milyar dolarlık yeni finansman elde etmesine olanak sağlayabilecek ön anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır hükümeti ile IMF heyeti, 'Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF)' programının yedinci gözden geçirilmesi ile 'Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Kolaylığı (RSF)' programı kapsamındaki ikinci gözden geçirilme konusunda uzmanlar düzeyinde anlaşmaya vardığını bildirdi. Medbuli, anlaşma kapsamında EFF programı çerçevesinde Mısır'a yaklaşık 1,11 milyar Özel Çekme Hakkı (SDR), başka bir ifadeyle yaklaşık 1,5 milyar dolar tutarında finansman sağlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. RSF programı kapsamında ise yaklaşık 136 milyon dolara karşılık gelen 100 milyon SDR tutarında ilave finansman sağlanmasının planlandığını aktaran Medbuli, toplam yeni finansman tutarının yaklaşık 1,64 milyar dolara ulaştığını belirtti.