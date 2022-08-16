Mısırlı şarkıcı kilise yangınında 6 akrabasını kaybetti - Son Dakika
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Mısırlı şarkıcı kilise yangınında 6 akrabasını kaybetti

16.08.2022 13:06
Mısırlı şarkıcı kilise yangınında 6 akrabasını kaybetti

Mısır'ın Giza kentinde Pazar günü Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden 41 kişinin arasında, Mısırlı şarkıcı Miretya Emad'in üçü çocuk 6 akrabasının bulunduğu açıklandı.

Mısır'ın Giza kentinde Pazar günü Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden 41 kişinin arasında, Mısırlı şarkıcı Miretya Emad'in üçü çocuk 6 akrabasının bulunduğu açıklandı.

Açıklama, Mısır'da televizyonda yayınlanan bir müzik programıyla çocuk yaşta ünlenen şarkıcı Miretya Emad'in kendisi tarafından sosyal medya hesabından yapıldı. Emad açıklamasında teyzesi, iki kuzeni ve kuzeninin yaşları 3 ila 5 arasında değişen 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Giza kentinde Pazar günü yapılan ayin sırasında, ilk belirlemelere göre elektrik aksamının kısa devre yapmasıyla başlayan yangında 41 kişi hayatını kaybetmiş, ölenlerden 15'nin çocuk olduğu ifade edilmişti.


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Kaynak: DHA

Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısırlı şarkıcı kilise yangınında 6 akrabasını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısırlı şarkıcı kilise yangınında 6 akrabasını kaybetti - Son Dakika
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