Mısır'ın Marsa Matruh kentinde sel felaketi - Son Dakika

Mısır'ın Marsa Matruh kentinde sel felaketi

Mısır\'ın Marsa Matruh kentinde sel felaketi
Son Güncelleme: 05.10.2023 06:31

Mısır'ın Libya sınırındaki Marsa Matruh kentinde meydana gelen şiddetli yağmur sonucu yaşanan sel felaketi, ev ve işyerlerini su altında bıraktı. Bazı bölge sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen ay Libya'nın Derne kentinde yaşanan sel felaketi nedeniyle endişe arttı.

Mısır'ın Libya sınırındaki Marsa Matruh kentinde meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Mısır'daki birçok yerel haber siteleri ve sosyal medyada yayınlanan bazı videolara göre, ülkenin kuzeydoğusundaki kentte şiddetli yağmur sonrası yaşanan sel sebebiyle Vadi Macid, Kasr, Zeytun, Kilu Erbaa bölgelerinde bazı ev ve işyerleri ile sokaklar sular altında kaldı.

Gecenin geç saatlerinde meydana gelen selden ötürü bazı bölge sakinlerinin evlerinde mahsur kaldığı belirtildi.

Sele ilişkin resmi makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki Derne kentinde geçen ay aşırı yağmur ve barajların yıkılması sonucu binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketi sebebiyle bölgeye yakın olan Matruh kentindeki şiddetli yağış endişeye yol açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Mısır'ın Marsa Matruh kentinde sel felaketi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'ın Marsa Matruh kentinde sel felaketi - Son Dakika
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