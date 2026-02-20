Moda devinin kurucusu Tayland'da hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Moda devinin kurucusu Tayland'da hayatını kaybetti

Moda devinin kurucusu Tayland\'da hayatını kaybetti
20.02.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere merkezli çevrim içi moda devi ASOS'un kurucularından Quentin Griffiths, Tayland'da yaşanan trajik bir olayda hayatını kaybetti. Pattaya'da konakladığı binanın 17'nci katından düşen iş insanının ölümüyle ilgili soruşturmada ilk bulgular, cinayet şüphesine rastlanmadığını ortaya koydu.

Online moda devi ASOS'un kurucularından Quentin Griffiths, Tayland'da 18 katlı bir binadan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayet ihtimalinin dışlandığı bildirildi.

17'NCİ KATTAN DÜŞTÜ

People'ın haberine göre Griffiths, 9 Şubat'ta Pattaya kentinde konakladığı 18 katlı binanın 17'nci katından düştü. Lüks bir otelin önünde hareketsiz halde bulunan kişinin Griffiths olduğu Tayland polisi tarafından doğrulandı.

KAPI İÇERİDEN KİLİTLİYDİ

Yetkililer, iş insanının bir süredir 17'nci kattaki süitte kaldığını açıkladı. Odanın kapısının içeriden kilitli olduğu ve içeriye zorla girildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Yapılan otopside de cinayete işaret eden bir iz bulunmadığı kaydedildi.

Polis kaynakları, Griffiths'in devam eden iki ayrı dava nedeniyle stres altında olabileceğini değerlendirdi.

EŞİYLE HUKUKİ ANLAŞMAZLIK İDDİASI

Griffiths'in Taylandlı ikinci eşiyle ayrı yaşadığı ve birlikte işlettikleri işletme nedeniyle hukuki anlaşmazlık içinde oldukları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Griffiths'in ölümünden haberdar olunduğu ve yerel makamlarla temas halinde olunduğu ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ MİLYARLARI GÖRDÜ

Quentin Griffiths, 2000 yılında Londra'da Nick Robertson, Andrew Regan ve Deborah Thorpe ile birlikte ASOS'u kurdu.

Başlangıçta televizyon ve sinema yıldızlarının giydiği kıyafetlere benzer ürünlerin satıldığı platform, zamanla yüzlerce markayı bünyesine katan küresel bir çevrim içi moda perakendecisine dönüştü.

Şirketin piyasa değeri bir dönem 6 milyar sterlinin üzerine çıkarken, Griffiths görevinden ayrılmasının ardından da büyük hissedarlar arasında yer almaya devam etti.

İngiltere, Cinayet, Pattaya, Tayland, Yaşam, Dünya, Moda, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moda devinin kurucusu Tayland'da hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber
Galatasaray hezimeti sonrası Juventus’tan Kenan Yıldız için flaş karar Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar
Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı
Galatasaray’dan savunmaya büyük sürpriz Galatasaray'dan savunmaya büyük sürpriz

18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 19:16:08. #7.11#
SON DAKİKA: Moda devinin kurucusu Tayland'da hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.