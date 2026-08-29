Mohaç Savaşı\'nın 500. Yıldönümü Tartışma Yarattı

Macaristan 29 Ağustos'ta, 1526'da Osmanlı İmparatorluğu'na yenildiği Mohaç Savaşı'nın 500. yıldönümünü anıyor. Bu yenilgi, Macaristan'da bölünmeleri körüklemeye devam ediyor.Mohaç Savaşı, Macaristan'ın ulusal tarihinde önemli bir yere sahip. Osmanlı'nın 1526'daki ezici zaferi, nesiller boyunca ülkenin bağımsızlığını, refahını ve Avrupa'nın önde gelen güçleri arasındaki yerini kaybettiği an olarak tasvir ediliyor.Ancak savaşın 500. yıldönümünde, tartışma artık sadece geçmişle ilgili değil. Viktor Orban hükümetinin bu yılın başlarında düşmesi, anma törenini ulusal kimliğe dair rekabet eden vizyonlar üzerine bir mücadeleye dönüştürdü ve yüzyıllar öncesine dayanan bir yenilgi merceğinden yeni siyasi bölünmeleri ortaya çıkardı.

Savaş üç saatten az sürdü. 29 Ağustos 1526'da Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusu, Macarlar, Polonyalılar, Çekler, Hırvatlar ve Alman paralı askerlerden oluşan Hristiyan ordusunu yendi. Günün sonunda yaklaşık 20.000 asker ölmüştü. Bunların arasında Macaristan'ın genç kralı II. Lajos da vardı.Sonuç olarak, Macaristan üç parçaya bölündü ve Avrupa'nın en güçlü krallıklarından biri olma statüsünü hiçbir zaman tam olarak geri kazanamadı. Osmanlı kontrolündeki Macaristan, Orta Avrupa'ya yönelik daha ileri seferler için bir sıçrama tahtası haline geldi. Viyana, sonraki on yıllarda iki kez Osmanlı kuşatmasıyla karşı karşıya kalacaktı.Bu hafta sonu Macaristan, savaş alanındaki toplu mezarlardan çıkarılan insan kalıntılarının kutsanması ve yeniden defnedilmesi de dahil olmak üzere törenlerle savaşın 500. yıldönümünü anacak.Ancak bu yıldönümü artık tarihten daha fazlasını ifade ediyor.

Orban'ın yıldönümü için planlarıAnma etkinlikleri, başlangıçta Viktor Orban'ın Fidesz hükümeti döneminde büyük bir ulusal proje olarak tasarlanmıştı. 2023'te başlatılan Mohaç 500 programı, tarihi anmayı altyapı yatırımı ve güçlü bir siyasi mesajla birleştirdi: 'Macaristan, Hristiyan Avrupa'yı dış tehditlere karşı koruyan ülke' olarak.Orban uzun zamandır kendini bu rolde konumlandırmıştı. 2015 Avrupa göç krizi sırasında Macaristan'ı Avrupa'yı kitlesel göçten koruyan bir kale olarak sunmuş ve sık sık ülkenin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yüzyıllar süren mücadelesiyle paralellikler kurmuştu.Bu anlatı içinde Mohaç bir sembol haline geldi: Hükümet yetkilileri, Macaristan'ın yenilgisinin nedeninin Avrupa'nın geri kalanının yardımına koşmamasından kaynaklandığını savundu. Aynı tema, Macaristan'ın daha sonraki yenilgilerinin resmi yorumlarında da sıklıkla ortaya çıktı.Tisza'nın zaferi ve Mohaç planında değişiklik

'ın Tisza partisi nisan ayındaki seçimlerde ezici bir zafer kazanarak yıldönümünün havasını aniden değiştirdi. Yeni hükümet, projeyle ilişkilendirilen milliyetçi temaların çoğundan vazgeçti ve önceki yönetimi kamu parasını kötüye kullanmakla eleştirdi.

En büyük anlaşmazlıklardan biri, Mohaç'ta Tuna Nehri üzerinde yapılması planlanan 813 milyon euro'luk Lajos II Köprüsü ile ilgili. Bakanlar, maliyetlerin ilk tahminlerin çok ötesine geçtiğini ve projenin esas olarak siyasi bağlantıları olan işadamlarına fayda sağladığını savunarak inşaatı askıya aldı.

Destekçiler köprünün hayati bir altyapı yatırımı olduğunu savunuyor. Eleştirenler ise onu "hiçbir yere götürmeyen" bir aşırılık anıtı olarak nitelendiriyor. Şimdiye kadar, etkinlikle bağlantılı olarak tamamlanan en görünür proje, yıldönümünden kısa bir süre önce Mohaç'ta açılan çok katlı bir otopark oldu.Günümüzün siyasi mücadeleleri

Geleneksel anlatımlar, Macaristan'ın çöküşünü Kral Matthias Corvinus'un saltanatından sonraki iç bölünmelere bağlıyor; onun güçlü ve merkeziyetçi devleti, halefleri döneminde zayıflamıştı. Ancak sorumluluk konusundaki tartışmalar son derece hassas olmaya devam ediyor.Tartışma şimdi de eski hükümetin iletişim mekanizmasının önemli bir parçası olan Rubicon Enstitüsü tarafından yapılan "Mohaç: Dünyaların Çatışması" adlı belgesele sıçradı. Film, 500. yıldönümünün en önemli yapımlarından biri olarak sunuldu. Eleştirmenler bunu siyasi güdümlü, aşırı pahalı (tahmini 870 bin euro) ve tarihsel olarak seçici davranan bir film olarak kınadılar.

Pecs Üniversitesi'nde profesör ve yıldönümü programının danışmanı olan Norbert Pap, filmin tanıdık bir ulusal öyküyü pekiştirdiğini savunuyor: Macarlar son beş yüzyılı kendi kontrolleri dışındaki güçlerin kurbanı olarak geçirdiler.Pap'a göre bu, Mohaç Savaşı'ndan çıkarılacak dersi gözden kaçırıyor. Beş yüz yıl sonra, savaşın kararlar, hatalar ve sorumluluklar üzerine düşünmeye sevk etmesi gerektiğini savunuyor. Bunun yerine, tartışma geçmişle ilgili değil, bugünün Macaristan'ıyla ilgili bir tartışmaya dönüştü.İstanbul'dan bakıldığında manzara daha sakin. Türk tarihçi Özgür Kolçak'a göre "Mohaç yıldönümü Türkiye'de çok büyük bir haber değil"."Elbette bu Sultan Süleyman için büyük bir zaferdi, ama bu zaferlerden sadece biriydi."Aynı zamanda Dr. Kolçak, Macaristan için bu savaşın farklı bir miras taşımasının anlaşılabilir olduğunu söylüyor.

Tisza partisinin seçim zaferinin ardından atanan Macaristan Kültür Bakanı Zoltan Tarr da geçmişe bakmanın ilerlemeye yardımcı olduğu görüşünde.Macar toplumunun "çok güçlü yönleri" olduğunu, örneğin işbirliği yapabilme yeteneğini gösteriyor.BBC'ye verdiği röportajda, "Bu anma töreninin kalıcı bir etki yaratacak bir etkinlik olacağına dair güçlü bir inancım var" diyor. "Özellikle de bize üzücü ve zorlu geçmişten gerçekten uzaklaşabileceğimiz ve çok umut dolu geleceğimize doğru ilerleyebileceğimiz bir fırsat sunarak."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .