Morgda büyük rezalet! Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi

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Galler'in Cwmbran kentindeki Grange Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan bir olay ülkede kısa sürede gündem oldu.

YABANCI BİRİ İÇİN TÖREN DÜZENLEDİLER

2020 yılında yaklaşık 450 milyon dolara inşa edilen üniversite hastanesinin morgunda bir aileye yanlış bir adamın cansız bedeninin teslim edildiği ortaya çıktı. Ailenin bu durumun farkına varmadığı ve tanımadıkları adam için cenaze töreni düzenledikleri tespit edildi.

YETKİLİLER AİLEDEN ÖZÜR DİLEDİ

Hastanede yapılan incelemeler sonucunda cenaze töreninden aylar sonra durumun anlaşıldığı ortaya çıktı. Yetkililer aileden özür dilerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hastane yönetimi karışıklığın insan hatasından dolayı meydana geldiğini aktarırken, cenazesi yapılan adamın başka bir yakını olmadığı da belirtildi.

"BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN ÖNLEMLER ALDIK"

Hastanenin sözcüsü, "Biz durumdan etkilenen aileler için çok üzgünüz. Bunun bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık" dedi.