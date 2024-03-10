Galler'in Cwmbran kentindeki Grange Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan bir olay ülkede kısa sürede gündem oldu.
2020 yılında yaklaşık 450 milyon dolara inşa edilen üniversite hastanesinin morgunda bir aileye yanlış bir adamın cansız bedeninin teslim edildiği ortaya çıktı. Ailenin bu durumun farkına varmadığı ve tanımadıkları adam için cenaze töreni düzenledikleri tespit edildi.
Hastanede yapılan incelemeler sonucunda cenaze töreninden aylar sonra durumun anlaşıldığı ortaya çıktı. Yetkililer aileden özür dilerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hastane yönetimi karışıklığın insan hatasından dolayı meydana geldiğini aktarırken, cenazesi yapılan adamın başka bir yakını olmadığı da belirtildi.
Hastanenin sözcüsü, "Biz durumdan etkilenen aileler için çok üzgünüz. Bunun bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık" dedi.
Son Dakika › Dünya › Morgda büyük rezalet! Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi - Son Dakika
Endonezya'nın Sumatra adasında meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları yaşandı. Bu olaylarda en az 21 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi hala kayıp. Bölgede elektrik kesintileri ve çamur nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce sivil, evlerinden uzak ve yokluk içinde bir ramazan ayını daha karşılıyor. İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana yerinden edilen veya mülteci konumuna düşen Suriyeliler, 14. ramazan ayını geçirmeye hazırlanıyor. Çadır kamp yaşamına uyum sağlayan siviller, pahalılık ve maddi imkansızlık nedeniyle zorlu şartlarla karşı karşıya kalıyor. Kamplarda yaşayanların çoğunluğunu kimsesiz kadınlar, yetimler ve engelliler oluşturuyor. Yiyeceklerin fiyatının yüksek olması nedeniyle ramazan hazırlıkları kısıtlı yapılıyor. Kamplara insani yardım gelmemesi, çadırların çürük olması ve temel hizmetlerin eksikliği de yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.
Çorum'un Akkent Mahallesi'nde M.B, M.C, F.K. ve M.M. tarafından darp edilen E.B ve R.G, kaçarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sığındı. Ancak şüpheliler, hastane bahçesinde otomobil içinden tabanca ile ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alınırken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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