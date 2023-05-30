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Moscow hit by drone attack

Moscow hit by drone attack

30.05.2023 09:33

Moscow, the capital of Russia, was hit by a drone attack. The mayor of Moscow, Sergei Sobyanin, announced that there was minor damage in two buildings. Emergency services are investigating the incident, and two people have requested medical assistance. The investigation revealed that some drones were shot down, and others were intercepted before reaching the city. No group has claimed responsibility for the attack yet. Ukraine has not made any statements regarding the incident.

Rusya'nın başkenti Moskova, İHA saldırısına uğradı. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, iki binada küçük çaplı hasar meydana geldiğini duyurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da İHA saldırısı düzenlendi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, "İHA saldırısı iki binada küçük çaplı hasara yol açtı. Şehrin tüm acil servisleri olay yerinde. Olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyorlar. Şu ana kadar hiç kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Güvenlik nedeniyle, İHA saldırısından etkilenen iki binanın çeşitli girişlerinde yaşayanlar için tahliye düzenlemeleri yapılmıştır. Acil servisler çalışmalarını tamamlar tamamlamaz bina sakinleri dairelerine dönebilecektir" ifadelerini kullandı. Sobyanin, olayda 2 kişinin tıbbi yardım talebinde bulunduğunu belirtti

"DİĞER İHA'LAR KENTE YAKLAŞIRKEN DÜŞÜRÜLDÜ"

Rusya Soruşturma Komitesi, binalardaki hasarın İHA'ların düşürülmesi sonucu meydana geldiğini, bazı İHA'ların ise Moskova'ya yaklaştığı sırada düşürüldüğünü duyurdu. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ukrayna tarafından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: DHA
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İhlas Haber Ajansı, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moscow hit by drone attack - Son Dakika


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