Moscow hit by drone attack

Rusya'nın başkenti Moskova, İHA saldırısına uğradı. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, iki binada küçük çaplı hasar meydana geldiğini duyurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da İHA saldırısı düzenlendi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, "İHA saldırısı iki binada küçük çaplı hasara yol açtı. Şehrin tüm acil servisleri olay yerinde. Olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyorlar. Şu ana kadar hiç kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Güvenlik nedeniyle, İHA saldırısından etkilenen iki binanın çeşitli girişlerinde yaşayanlar için tahliye düzenlemeleri yapılmıştır. Acil servisler çalışmalarını tamamlar tamamlamaz bina sakinleri dairelerine dönebilecektir" ifadelerini kullandı. Sobyanin, olayda 2 kişinin tıbbi yardım talebinde bulunduğunu belirtti

"DİĞER İHA'LAR KENTE YAKLAŞIRKEN DÜŞÜRÜLDÜ"

Rusya Soruşturma Komitesi, binalardaki hasarın İHA'ların düşürülmesi sonucu meydana geldiğini, bazı İHA'ların ise Moskova'ya yaklaştığı sırada düşürüldüğünü duyurdu. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ukrayna tarafından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.