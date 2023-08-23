Moskova'da Kanalizasyon Turunda Yaşanan Sel Felaketinde 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
BBC

Moskova'da Kanalizasyon Turunda Yaşanan Sel Felaketinde 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Moskova\'da Kanalizasyon Turunda Yaşanan Sel Felaketinde 8 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 23.08.2023 13:09

Moskova'da rehber eşliğinde kanalizasyon turuna katılan yedi kişilik bir gruptakilerin tamamı ve tur rehberi Pazar günü kentte yaşanan ani sel baskını nedeniyle yer altında mahsur kalarak yaşamını yitirdi. Yetkililer arama kurtarma aşamasının tamamlandığını ve ölenlerin kimlik tespiti üzerinde çalışıldığını açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ölümleri ''korkunç bir trajedi'' olarak nitelendirdi. Moskova'nın bazıları 19'uncu yüzyılda inşa edilmiş kanalizasyonlarında çok sayıda özel tur düzenleniyor. Grubun Moskova Nehri'nin yer altındaki Neglinka kolunu keşif turuna katıldığı belirtildi. Aralarında çocukların da bulunduğu kurbanların çoğunun cesedinin Moskova Nehri'ne sürüklendiği ve Zaryadye Parkı yakınlarında dalgıçlar tarafından bulunduğu bildirildi. Güvenlik standartlarına uyulmadığı ve turun 'yasa dışı' düzenlendiği iddiaları üzerine olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Olayı soruşturan yetkililer, turu düzenleyen üç kişi tespit ettiklerini ve en az birinin tutuklandığını, bir şüphelinin ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğinin tespit edildiğini açıkladı. Pazar günü yaşanan ani sel baskınının hızlı gelişimi insanların kaçmasına fırsat vermemişti. Ria haber ajansı, başlangıçta 20'den fazla kişinin tura kaydolduğunu, ancak şiddetli yağmur beklentisi nedeniyle çoğunluğunun tura katılmaktan vazgeçtiğini bildirmişti.

Moskova'da rehber eşliğinde kanalizasyon turuna katılan yedi kişilik bir gruptakilerin tamamı ve tur rehberi Pazar günü kentte yaşanan ani sel baskını nedeniyle yer altında mahsur kalarak yaşamını yitirdi.

Yetkililer arama kurtarma aşamasının tamamlandığını ve ölenlerin kimlik tespiti üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ölümleri ''korkunç bir trajedi'' olarak nitelendirdi.

Moskova'nın bazıları 19'uncu yüzyılda inşa edilmiş kanalizasyonlarında çok sayıda özel tur düzenleniyor.

Grubun Moskova Nehri'nin yer altındaki Neglinka kolunu keşif turuna katıldığı belirtildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu kurbanların çoğunun cesedinin Moskova Nehri'ne sürüklendiği ve Zaryadye Parkı yakınlarında dalgıçlar tarafından bulunduğu bildirildi.

Güvenlik standartlarına uyulmadığı ve turun "yasa dışı" düzenlendiği iddiaları üzerine olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı.

Olayı soruşturan yetkililer, turu düzenleyen üç kişi tespit ettiklerini ve en az birinin tutuklandığını, bir şüphelinin ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Pazar günü yaşanan ani sel baskınının hızlı gelişimi insanların kaçmasına fırsat vermemişti.

Ria haber ajansı, başlangıçta 20'den fazla kişinin tura kaydolduğunu, ancak şiddetli yağmur beklentisi nedeniyle çoğunluğunun tura katılmaktan vazgeçtiğini bildirmişti.

Kaynak: BBC

Moskova, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moskova'da Kanalizasyon Turunda Yaşanan Sel Felaketinde 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Moskova'da Kanalizasyon Turunda Yaşanan Sel Felaketinde 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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