Moskova\'daki Patlama: 3 Ölü, 21 Yaralı

RUSYA'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, patlama sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.