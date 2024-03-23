Moskova'da Konser Salonunda Silahlı Saldırı: 100'den Fazla Ölü - Son Dakika
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Dünya

Moskova'da Konser Salonunda Silahlı Saldırı: 100'den Fazla Ölü

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırganların salonda rastgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, saldırıya tanıklık edenler dehşet anlarını anlattılar. Bir tanık, silah seslerinin ardı arkasının kesilmediğini ve korkunç duygular yaşadığını belirtti.

23.03.2024 19:06  Güncelleme: 19:10
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, sonrasında AVM'de çıkan yangını da saldırganların yanıcı sıvılar kullanarak çıkardıkları belirlendi. Kanlı geceye tanıklık edenler dehşet anlarını anlattılar.

"KORKUNÇ DUYGULAR YAŞADIM, O ANLAR KABUS GİBİYDİ"

Natalya isim bir tanık, "Silah sesleri arkamızdan geldi. Havai fişek patlaması gibi bir gürültülüydü ama patlama seslerinin ardı arkası kesilmedi. Tam arkamda, çok uzakta olmayan bir yerde duyabiliyordum" dedi. Patlama sesleri ve çığlıklar giderek yaklaşırken canını kurtarmak için metro istasyonuna koşmaya başladığını söyleyen Natalya, "Korkunç duygular yaşadım. O anlar bir kabus gibiydi" dedi.

"BAZILARI ŞOVUN BİR PARÇASI ZANNETİ"

Tanıklardan Anastasia Rodionova, "Bazıları bunun bir çeşit özel efekt olduğunu ve şovun parçası olduğunu düşündü. Sonra insanların nasıl yere düştüğünü ve silah ateşinin başladığını kendi gözlerimle gördüm" ifadelerini kullandı.

"BİRİ 'AĞAĞA KALKIN, UZANMAYIN YOKSA HEPİMİZİ VURURLAR' DİYE BAĞIRDI'"

Sözlerini sürdüren Rodionova "Kendinizi koruma içgüdünüz devreye giriyor, gözleriniz fal taşı gibi açılıyor, nereye kaçabilirim? Sonra biri bize bağırdı: Ayağa kalkın, uzanmayın, yoksa hepimizi hemen vururlar" dedi.

"SÜRÜNÜRKEN GENÇ BİR KIZIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE ŞAHİT OLDUM"

Gazetecilere konuşan yaralı bir kadın ise "Bize ateş etmeye başladılar. Yere düştüm" dedi. Yaralı kadın, çıkışa doğru sürünürken yanında genç bir kızın öldürüldüğüne şahit olduğunu söyledi.

Tanıklardan Andrei olay yerinde yaşananları, "Ateş ediyorlardı. Biz uzak köşedeydik. Yangından kaçmak için arka tarafa doğru koştuk" dedi.

Moskova\'da Konser Salonunda Silahlı Saldırı: 100\'den Fazla Ölü

Moskova, Rusya, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moskova'da Konser Salonunda Silahlı Saldırı: 100'den Fazla Ölü - Son Dakika

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