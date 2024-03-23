Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, sonrasında AVM'de çıkan yangını da saldırganların yanıcı sıvılar kullanarak çıkardıkları belirlendi. Kanlı geceye tanıklık edenler dehşet anlarını anlattılar.
Natalya isim bir tanık, "Silah sesleri arkamızdan geldi. Havai fişek patlaması gibi bir gürültülüydü ama patlama seslerinin ardı arkası kesilmedi. Tam arkamda, çok uzakta olmayan bir yerde duyabiliyordum" dedi. Patlama sesleri ve çığlıklar giderek yaklaşırken canını kurtarmak için metro istasyonuna koşmaya başladığını söyleyen Natalya, "Korkunç duygular yaşadım. O anlar bir kabus gibiydi" dedi.
Tanıklardan Anastasia Rodionova, "Bazıları bunun bir çeşit özel efekt olduğunu ve şovun parçası olduğunu düşündü. Sonra insanların nasıl yere düştüğünü ve silah ateşinin başladığını kendi gözlerimle gördüm" ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Rodionova "Kendinizi koruma içgüdünüz devreye giriyor, gözleriniz fal taşı gibi açılıyor, nereye kaçabilirim? Sonra biri bize bağırdı: Ayağa kalkın, uzanmayın, yoksa hepimizi hemen vururlar" dedi.
Gazetecilere konuşan yaralı bir kadın ise "Bize ateş etmeye başladılar. Yere düştüm" dedi. Yaralı kadın, çıkışa doğru sürünürken yanında genç bir kızın öldürüldüğüne şahit olduğunu söyledi.
Tanıklardan Andrei olay yerinde yaşananları, "Ateş ediyorlardı. Biz uzak köşedeydik. Yangından kaçmak için arka tarafa doğru koştuk" dedi.
Son Dakika › Dünya › Moskova'da Konser Salonunda Silahlı Saldırı: 100'den Fazla Ölü - Son Dakika
Moskova'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Konsolosluğu binası önüne çiçek bırakan İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşları, dua ederek ve mum yakarak terörü lanetledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Erdoğan, Putin'e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini ileterek Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
İstanbul'da bulunan Rusya vatandaşları, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Başkonsolosluk binası önüne çiçek bırakıp, mum yaktı. Beyoğlu'ndaki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelenler, terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Olayı duyan ve Rusya'da yaşayan bir vatandaş ise tüm Rus halkının başının sağ olmasını diledi.
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