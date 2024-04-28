Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi - Son Dakika
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Politika

Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi

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TBMM'de her genel kurul toplantısının başında 20 milletvekiline verilen, vekillerin seçim bölgelerindeki sorunları dile getirmek için kullandığı birer dakikalık konuşma hakkının kaldırılacağı iddiası ortalığı karıştırdı. İktidardan bu yönde talepler olduğunu belirten muhalefet partisi yöneticileri "Kürsü hakkının kısıtlanmasına neden olacak her adımın karşısında oluruz. Buna asla izin vermeyiz" diyor.

28.04.2024 08:52  Güncelleme: 09:08
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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gelecek hafta yeni anayasa yapımı için siyasi parti genel başkanlarını ziyaret edecek. Ancak AK Parti ve MHP'de yeni anayasadan önce Meclis içtüzüğünde değişiklik yapılması gerektiğini düşünen birçok milletvekili var.

"MECLİS ACİLEN İŞLER HALE GELMELİ"

Meclis Genel Kurulu'ndaki yasa yapma sürecinin birçok nedenle uzadığını söyleyenler, "Genel Kurul 14.00'te açılıyor. Saat 17.00-18.00'den önce yasaya geçemiyoruz. Grup önerileri nedeniyle 3-4 saat boşa geçiyor. Meclis acilen işler hale gelmeli. Bu sağlıklı bir çalışma değil. Bir sınırlama getirmek gerek" diyor.

20 VEKİLE 1'ER DAKİKA SÖZ HAKKI VERİLİYORDU

Gündem dışı konuşmanın ve grup önerilerinin kaldırılması gerektiğini ifade eden iktidar mensupları arasında her genel kurul toplantısının başında 20 milletvekiline verilen, vekillerin seçim bölgelerindeki sorunları dile getirmek ya da gündemle ilgili bir değerlendirme yapmak için kullandığı birer dakikalık konuşma hakkının kaldırılması gerektiğini söyleyenler de var.

"KÜRSÜ HAKKININ KISITLANMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ"

Gazeteduvar'da yer alan habere göre bazı iktidar mensupları da kanun görüşmelerinin komisyonlarda tamamlanıp genel kurulda sadece oylamasının yapılması gerektiğini savunuyor. Bu değerlendirmeleri takip eden muhalefet partilerinin yöneticileri ise, "Milletvekillerinin kürsü hakkının kısıtlanmasına neden olacak her adımın karşısında oluruz. Buna asla izin vermeyiz" diyor.

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Son Dakika Politika Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten 'Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz' tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Ünal: Gereksiz. 1 0 Yanıtla

08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
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