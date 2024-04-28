ABD'de H5N1 paniği! İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü - Son Dakika
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Dünya

ABD'de H5N1 paniği! İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü

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Koronavirüsün dünya üzerindeki etkileri devam ederken ABD'de ilk olarak 25 Mart'ta kayıtlara geçen H5N1 kuş gribi salgını 8 eyalette en az 33 sürüye yayılmış durumda. Piyasada satılan sütlerde virüsün genetik kalıntılarının ortaya çıktığını belirten yetkililer virüsün hayvanlardan insanlara geçmesinden endişe ediyor. Şu an için kayıtlara geçen tek bir vaka bulunurken Biden'ın korona danışma kurulunda görev alan bilim insanı Rick Bright enfekte olmuş sütleri içen kedilerin öldüğünü belirtti.

28.04.2024 12:10  Güncelleme: 13:10
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6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınının etkileri devam ederken ABD'de H5N1 adıyla bilinen kuş gribi salgını büyük bir endişe ve panik yaratıyor. İlk olarak 25 Mart'ta kayıtlara geçen ABD'deki süt inekleri arasındaki H5N1 kuş gribi salgını şu anda sekiz eyalette en az 33 sürüye yayılmış durumda.

RİSKİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLECEĞİ MERAK KONUSU

Çarşamba günü, piyasada satılan sütte virüsün genetik kalıntıları ortaya çıkarken yetkililer sütlerin güvenli olduğunu duyurdu. Buna rağmen olası bir salgın riskinin önüne nasıl geçileceği de merak konusu oldu. Bu virüsün hayvanlardan insanlara geçmesinden endişe edilirken şu an kayıtlara geçmiş tek bir vaka bulunuyor. Fakat ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs danışma kurulunda görev alan bilim insanı Rick Bright durumun daha da kötüye gidebileceğini New York Times'a açıkladı. Bright, "H5N1 bulaşmış bir kişi ile 10 kişi arasında ince bir çizgi var. Rakam 10 kişiye çıktığında büyük ihtimalle çok geç kalmışızdır" ifadesini kullandı.

ABD'de H5N1 paniği! İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü

İNSANLIK İÇİN KORKUNÇ BİR TRAJEDİYE EVRİLEBİLİR

Teksas eyaletinde tarımdan sorumlu komiseri Sid Miller, salgının izlerinin Şubat ayına kadar gidebileceğini söylerken bölgedeki birçok sürünün de bundan etkilenmiş olabileceğini dile getirdi. Öte yandan Bright, bu tür verilerin tutulmadığını söylerken New York Times, hayvanların telef olmasına sebep olan bu hastalığın insanlık için de korkunç bir trajediye evrilebileceğini dile getirdi.

ABD'de H5N1 paniği! İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü

"PASTÖRİZE OLMAYAN SÜTLER SAĞLIK İÇİN BÜYÜK TEHDİT"

İnek sütlerindeki enfeksiyon oranının çok yüksek olmasından dolayı hastalığın süt sağım makineleri ya da ahırların temizliği sırasında bulaşabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Sözcü'de yer alan habere göre hastalığın hayvanlar arasındaki bir diğer yayılma ihtimali de ineklerin yemleri olarak öne çıkıyor. New York Times, ABD'de çiftçilerin kümes hayvanlarının artık yatak malzemelerini (tüyler, dışkı, dökülen tohumlar) ucuz bir ek protein kaynağı olarak süt ve besi sığırlarına vermesine izin verildiğine dikkat çekti. Öte yandan ABD'deki birçok eyalette pastörize olmayan sütlerin yasal olarak satılabildiği hatırlatılırken bu durumun çok ciddi sağlık sorunları oluşturabileceği de belirtildi. Dr. Bright yaptığı açıklamada, "Bu çok ciddi bir sağlık sorunu teşkil ediyor. Özellikle enfekte olmuş sütleri içen kedilerin öldüğü göz önünde bulundurulursa" dedi.

ABD\'de H5N1 paniği! İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü

Bilim İnsanı, Koronavirüs, Kuş Gribi, Genetik, Dünya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de H5N1 paniği! İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: korkmayın korku bağışıklık sistemini çökertir hasta olursun dik durun teğet geçer gider 20 1 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Bunuda mı başardınız, uğraşa uğraşa 18 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Başardınız mı sonunda yeni bir salgın, malüm epey uğraşmıssınız 9 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ: Şu küreselcileri taktir etmek lazım yılmadan istikrarlı bir şekilde insanların gözünün içine baka baka onları yok etme planlarını uyguluyorlar ve hala insanlar uykuda. 6 0 Yanıtla
  • Alper Elma: korkunun ecele faydası olmuyor tedbirli olmak tedbirleri artırmak gerekiyor.başa qelirse bakacaz artik 3 0 Yanıtla
  • Feti Özay: algı operasyonlarına artık kanmıyoruz .nokta.. 2 0 Yanıtla

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