ABD'li senatör İsrail'e Gazze'de nükleer silah kullanabileceğini söyledi - Son Dakika
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ABD'li senatör İsrail'e Gazze'de nükleer silah kullanabileceğini söyledi

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ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlediği nükleer saldırılara benzeterek, İsrail'in de savaşı kazanmak için nükleer silah kullanma hakkı olduğunu ima etti.

13.05.2024 16:19
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ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlediği nükleer saldırılara benzeterek, İsrail'in de savaşı kazanmak için nükleer silah kullanma hakkı olduğunu ima etti.

ABD'NİN HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'YE NÜKLEER SALDIRISINI HATIRLATTI

Graham, NBC kanalındaki programda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında "İkinci Dünya Savaşında, Hiroşima ve Nagazaki'ye bomba atarak savaşı sonlandırmaya karar verdik. Bu doğru bir karardı." diye konuşan Graham, "İsrail, Yahudi bir devlet olarak ayakta kalabilmek için gereken her şeyi yapmaya hakkın var." ifadelerini kullandı.

Graham, "Kaybetme lüksü olmayan bu savaşı sonlandırmak için İsrail'e ihtiyaç duyduğu bombaları sağlayın, ayrıca zayiatı en aza indirmek için onlarla çalışın." dedi.

ABD'li senatör İsrail'e Gazze'de nükleer silah kullanma çağrısı yaptı

HAMAS'TAN TEPKİ: SOYKIRIM VE SÖMÜRGECİLİK ZİHNİYETİNİ GÖSTERİYOR

Hamas, Graham'ın verdiği bir röportajda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlediği nükleer saldırılara benzeterek, İsrail'in de savaşı kazanmak için nükleer silah kullanma hakkı olduğu imasında bulunması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "bu şaşırtıcı ifadelerin, Graham'ın ulaştığı ahlaki çöküntünün derinliğini ve sahip olduğu soykırım ve sömürgecilik zihniyetini gösterdiği" vurgulandı.

Aynı zamanda "ahlaksız işgal ordusunun savunmasız sivillere karşı gerçekleştirdiği soykırım suçuyla tam anlamıyla benzeşen ABD'deki siyasi seçkinlerin bazı kesimlerinin de bu zihniyete sahip olduğu" kaydedildi.

ABD'li senatör İsrail'e Gazze'de nükleer silah kullanma çağrısı yaptı

"SOYKIRIM SAVAŞININ ORTAĞI"

"Yükümlü olunan sadakatin sunulması" bağlamında gelen bu tür ifadelerin ve tutumların kınandığı vurgulanan açıklamada, bu tür eylemlerin, faillerini de "soykırım savaşının ortağı" haline getirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kendisini "dünyanın özgürleri" olarak adlandıranlara "bu tutumların kınanması ve Filistin halkına yönelik saldırı, soykırım ve açlık savaşını durdurmak için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

BIDEN: REFAH'A SALDIRI HALİNDE SİLAH YARDIMLARI ASKIYA ALINIR

ABD Başkanı Joe Biden 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

ABD\'li senatör İsrail\'e Gazze\'de nükleer silah kullanabileceğini söyledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li senatör İsrail'e Gazze'de nükleer silah kullanabileceğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Nihat Yarar: zalimler için yaşasın cehennem 23 1 Yanıtla
  • oguz ates: daha düne kadar İran a yaptırım uyguluyorlardı nükleer silah var uranyum zenginleştirmesi yapıyor diye adamları açlığa mahkum etmişlerdi 17 0 Yanıtla
  • Ibrahim YILDIRIM: kullanirsa kendi de mahvolmazmi radyasyondan? o mantarin 80km capi, ve 400km de radyosyano etki alani var diye biliyorum 3 0 Yanıtla
  • Burak Öğüt: Yiyorsa kullansın. Burnunun dibindeki Gazzeye Nükleer silah kullanırsa bundan İsrail de nasibini alır. 2 0 Yanıtla
  • Ali Arslan: Yok her ne pahasına o nükleer gücü elde etmeliyiz,er meydanında bilegimizi kimse bukemez ama bu teknoloji karşısında çaresiz kalıyorsun,o yüzden kim ne derse desin ambargoda koysunlar o teknolojiyi ele geçirmeliyiz. 0 0 Yanıtla

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