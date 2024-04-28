Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var - Son Dakika
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Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var

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Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde 7 aracın karıştığı büyük bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı.

28.04.2024 12:48  Güncelleme: 13:19
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Beşiktaş'ta iddiaya göre, aks kıran hafif ticari otomobil, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden oldu. Lüks Maserati otomobilin aralarında bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı.

AKS KIRMASI SONUCU KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, olay, Levent Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırılması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı.

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza! Yaralılar var, çok sayıda ekip bölgede

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza! Yaralılar var, çok sayıda ekip bölgede

LÜKS ARACIN SAHİBİ VEKİL YEĞENİ ÇIKTI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan lüks Maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza! 8 kişi yaralandı, çok sayıda ekip bölgede
Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza! 8 kişi yaralandı, çok sayıda ekip bölgede
Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza! 8 kişi yaralandı, çok sayıda ekip bölgede
Beşiktaş\'ta zincirleme kaza! Yaralılar var

Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, İtfaiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hatice Şener: Geçmiş olsun herkese. Haberde Maserati’ye vurgu yapılması ilginç olmuş. 42 1 Yanıtla
    Ahmet null: hemen araştırıp cezasını keserler demedi deme :) 1 0 Ihsan Orhan: Aslında iyi olmuş. Vekil yakınıya hani incelenmezde belki araştırırlar nasıl alındı diye. Vekaletten önce mi sonra mı ? Hangi ticareti yapıp bu paralar kazanılıyor anlamış değilim 0 0

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