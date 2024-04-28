İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye\'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum

Bilgehan Göktürk:

İyi Parti'nin yeni genel başkanı gerçekten çok doğru tesbitlerde bulunmuş.Zaten bir atasözümüz derki "iki karpuz,bir koltuğa sığmaz"Akp genel başkanı iki karpuzu bir koltuğa sığdırmaya çalışıyor.Hem akp genel başkanlığı yapıyor hem de Cumhurbaşkanı olmaya çalışıyor.İşte bu kesinlikle olmuyor,olmadı da zaten.Daha doğrusu.Akp genel başkanlığından ileri gidemediğnden dolayı.Cumhurbaşkanı kimliği ile bütün toplumu kutuplaştırıyor.Bu durumda bir Cumhurbaşkanı aslında böyle kutuplaştırıcı bir politika izlememsi gerekirken akp genel başkanlığı ağır bastığın dan böyle bir sonuç ortaya çıkıyor..

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