İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum

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İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'na seçimi belki de oylama öncesinde yaptığı konuşma kazandırdı. Erdoğan hükümetini sert sözlerle eleştiren Dervişoğlu salondaki kalabalığa seslenerek "Sizlere yalvarıyorum, Allah rızası için diyorum, bana bir fırsat tanıyın! Türkiye'nin meydanlarında Tayyip Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

28.04.2024 10:27  Güncelleme: 10:32
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İYİ Parti 5. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nun oylama öncesi yaptığı konuşma dikkat çekti.

"ERDOĞAN HÜKÜMETİ TOPLUMU ÇATIŞTIRARAK SÜRECİ YÖNETİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyan Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan hükümeti kutuplaştırarak, toplumu çatıştırarak süreci yönetiyor. Erdoğan hükümeti kamu kaynaklarıyla yandaşlarını ihya ediyor, Erdoğan hükümeti 22 yıllık imar değişikliği açlığıyla insanımızı, doğamızı, denizimi yağmalıyor.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum

"ALLAH RIZASI İÇİN BANA BİR FIRSAT TANIYIN"

Erdoğan hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş tapusu olan Lozan'ın yandaşları marifetiyle tartışmaya açılmasına dayanak oluşturmaya çalışıyor. Biz bunlarla mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Bu mücadele kongre salonlarında, konferans salonlarında verilebilecek bir mücadele değildir. Sizlere yalvarıyorum Allah rızası için diyorum, bana bir fırsat tanıyın Türkiye'nin meydanlarında Tayyip Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum."

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum


"SEÇİMİ BU SÖZLER KAZANDIRDI"

İYİ Parti'nin yeni lideri olan Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri salonda alkış tufanı koparırken, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu çıkışın Dervişoğlu'na seçim kazandırdığı yorumları yapıldı.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye\'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum

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Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Mustafa karaca: Ülkemizde ne kadar külhanbey var.herkes meydan okuyor.biz uzlaşma kültüründen bu kadarmı uzaklaştık.daha dün 1 bugün iki.hiç güzel değil. 165 25 Yanıtla
  • Mustafa Yücel: senden öncekide meydan okuyordu hep meydan okuyun bu ülkeye ne gibi faydamız olur düşüncesi olmasın 170 12 Yanıtla
  • ferhat eser: ülkeyi tarikatlardan kurtarın eğitime destek verin bilime yönelin icaat edin bizim neden bir silikon vadimiz yok bizim gençler kahvelerde okey oynayıp ara taş beklerken el oğlu uzaya tohum ekip hasat bekliyor 80 41 Yanıtla
    Bu Kim: fethat kardeşede efesinden kesmeyin )) 27 18 ferhat eser: Bu kim gel beraber olsun kardeşim cansın 16 11 ferhat eser: Bu kim kardeşim legal olan herseyi içerim sende dene içip güzelleş biraz :)) 6 19 Mecoli: Okuyanları görüyoruz ne ahlak ne edep ne insanlık kalmış parklarda sevişmekten başka bi icraatları yok yalan mı!! 11 3
  • Seash: Kayseri Melikgazi belediye başkan adayı ile oy istemek için tokalastigimiz da kendisine bu seçimin iyi parti için var olma yada Yok olma seçimi olacak demiştim keza aynen de öyle oldu iyi parti yok olmadı resmen toz oldu.?????? 78 15 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: İyi Parti'nin yeni genel başkanı gerçekten çok doğru tesbitlerde bulunmuş.Zaten bir atasözümüz derki "iki karpuz,bir koltuğa sığmaz"Akp genel başkanı iki karpuzu bir koltuğa sığdırmaya çalışıyor.Hem akp genel başkanlığı yapıyor hem de Cumhurbaşkanı olmaya çalışıyor.İşte bu kesinlikle olmuyor,olmadı da zaten.Daha doğrusu.Akp genel başkanlığından ileri gidemediğnden dolayı.Cumhurbaşkanı kimliği ile bütün toplumu kutuplaştırıyor.Bu durumda bir Cumhurbaşkanı aslında böyle kutuplaştırıcı bir politika izlememsi gerekirken akp genel başkanlığı ağır bastığın dan böyle bir sonuç ortaya çıkıyor.. 23 58 Yanıtla
    Suleyman Dag: Bilgehan , Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bu güne kadar kaç tane c.baskani ve başbakan parti genel başkanlığından istifa etti. Siyasi olmayan atananlar hariç. Tarihin derinliklerinde cevabını bulursun mesele tayyip erdoğan ise cevabı sendedir 11 0
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