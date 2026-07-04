MOSKOVA Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın 200'den fazla insansız hava aracıyla başkent Moskova'ya saldırdığını bildirdi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 saatte 200'den fazla insansız hava aracının (İHA) Moskova bölgesine uçtuğunu kaydetti. Çoğu İHA'nın uzaktan hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini belirten Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan 62 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü aktardı.
Son Dakika › Dünya › Moskova'ya 200 İHA Saldırısı - Son Dakika
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