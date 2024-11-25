Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
Son Dakika › Dünya › MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)