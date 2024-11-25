MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TERÖRİSTLER İÇİN KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇIŞ YOK"

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"