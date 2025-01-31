MSB: Irak ve Suriye\'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Yalçın Koçyiğit:

Bu haberlerin doğru olmasını her Türk vatandaşı canı gönülden ister. Lakin hafta da iki kez bu sayıda terörist öldürüldüğünü haber yapıyorsunuz. 3 gün önce 14 terörist öldürüldü şeklinde… Bu haftada ortalama 25, ayda 100 terörist demek. 5 yılda 6 bin terörist… Kaynağınız MSB ise ya kaynağınız yanlı ve yalan haber yapıyor yada siz sondakika…