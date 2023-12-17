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MSC ve CMA CGM, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle seferlerini durdurdu - Son Dakika
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MSC ve CMA CGM, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle seferlerini durdurdu

Mediterranean Shipping Company (MSC) ve CMA CGM, Kızıldeniz'deki saldırılar sebebiyle gemi seferlerini durdurma kararı aldı. MSC, güvenli geçiş sağlanana kadar Süveyş Kanalı'ndan geçiş yapmayacaklarını duyururken, CMA CGM ise tüm konteyner gemilerine güvenli bölgelere ulaşmaları ve yolculuklarına ara vermeleri talimatını verdi.

MSC ve CMA CGM, Kızıldeniz\'deki saldırılar nedeniyle seferlerini durdurdu
17.12.2023 - 10:33,
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Dünyanın en büyük konteyner şirketlerinden Mediterranean Shipping Company (MSC), MSC PALATIUM III adlı gemisinin 15 Aralık'ta Kızıldeniz'de saldırıya uğramasının ardından yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz geçişi güvenli hale gelene kadar MSC gemileri Süveyş Kanalı'ndan doğu ve batı yönünde geçiş yapmayacaktır" ifadelerini kullandı.

MSC'den yapılan açıklamada, seferlerin durdurulması konusunda MSC PALATIUM III adlı ticari geminin Kızıldeniz'de uğradığı saldırı sebep gösterilerek, "15 Aralık 2023 tarihinde MSC PALATIUM III adlı konteyner gemisi Messina Line'a bağlı olarak Kızıldeniz'den transit geçerken saldırıya uğramıştır. Tüm mürettebat güvende olup herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir, gemide küçük çaplı yangın hasarı meydana gelmiş ve gemi hizmet dışı bırakılmıştır. Bu olay nedeniyle ve denizcilerimizin hayatını ve güvenliğini korumak amacıyla, Kızıldeniz geçişi güvenli hale gelene kadar MSC gemileri Süveyş Kanalı'ndan doğu ve batı yönünde geçiş yapmayacaktır. Bazı seferler Ümit Burnu üzerinden geçecek şekilde yeniden yönlendirilecektir. Bu aksaklık, Süveyş geçişi için rezerve edilen gemilerin sefer programlarını birkaç gün etkileyecektir. Bu ciddi koşullar altında anlayışınızı rica ediyoruz" denildi.

FRANSIZ ŞİRKET DE AYNI KARARI VERDİ

Fransa merkezli CMA CGM adlı konteyner şirketinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle derinden endişe duyulduğu belirtilerek, "CMA CGM Grubu, Kızıldeniz Bölgesi'nde ticari gemilere yönelik olarak son dönemde meydana gelen saldırılardan derin endişe duymaktadır. Bu sularda seyreden gemilerimizin ve mürettebatlarının güvenliğini sağlamak için son günlerde artan önleyici tedbirler almaktayız. Durum daha da kötüye gitmekte ve güvenlik endişeleri artmaktadır. Bu nedenle, Kızıldeniz'den geçmesi planlanan bölgedeki tüm CMA CGM konteyner gemilerine güvenli bölgelere ulaşmaları ve bir sonraki duyuruya kadar derhal geçerli olmak üzere yolculuklarına ara vermeleri talimatını vermeye karar verdik. CMA CGM, müşterilerine yönelik taşımacılık hizmetlerini korumak için gerekli tüm adımları atmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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Süveyş Kanalı, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Dünya MSC ve CMA CGM, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle seferlerini durdurdu - Son Dakika


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