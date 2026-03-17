Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

17.03.2026 08:45
ABD-İsrail'in düzenlediği ve Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği füze saldırısından oğlu Mücteba Hamaney son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Mücteba Hamaney saldırıdan dakikalar önce bahçeye çıktığı için binada olmadığı ve sadece bacağından yaralandığı ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği füze saldırısında, oğlu Mücteba Hamaney'in son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Saldırıdan dakikalar önce bahçeye çıktığı belirtilen Hamaney'in, bu sayede vurulan binada bulunmadığı ifade edildi.

ALİ HAMANEY'İN PROTOKOL SORUMLUSUNUN SES KAYDI SIZDIRILDI

İngiliz The Telegraph gazetesinin ulaştığı sızdırılmış ses kaydına göre, eski dini lider Ali Hamaney'in ofisinde protokol sorumlusu olarak görev yapan Mazaher Hosseini'ye ait olduğu belirtildi. Hosseini'nin 12 Mart'ta Tahran'da üst düzey din adamları ve Devrim Muhafızları komutanlarıyla yaptığı kapalı toplantıda konuştuğu ifade edildi.

SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCE DIŞARI ÇIKTI

Kayıtta yer alan bilgilere göre, 28 Şubat sabahı düzenlenen saldırı sırasında Mücteba Hamaney'in füzeler evine isabet etmeden dakikalar önce bahçeye çıktığı ve bu sayede hayatta kaldığı öne sürüldü. Hamaney'in saldırıda bacağından yaralandığı aktarıldı. Hosseini konuşmasında, "Allah onu korudu, saldırıdan önce Mücteba'nın bahçeye çıkıp bir şey yapması gerekti ve o dışarıdayken füze isabet etti" ifadelerini kullandı.

YERLEŞKE TAMAMEN HEDEF ALINDI

Sızdırılan kayıtta saldırının, Hamaney ailesinin yaşadığı yerleşkeyi doğrudan hedef aldığı belirtildi. Patlamaların şiddetinin oldukça yüksek olduğu ifade edilirken, Ali Hamaney'in askeri bürosunun başındaki isim Muhammed Şirazi'nin hayatını kaybettiği, cesedinin parçalandığı ve kimliğinin ancak dokular üzerinden tespit edilebildiği öne sürüldü.

Gençlerin bulunduğu otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var Gençlerin bulunduğu otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var
Bayram yolcuları dikkat Hesap hatası yapan yandı Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı
Adriana Lima’nın ideal erkek için boy kriteri tartışma yarattı Adriana Lima'nın ideal erkek için boy kriteri tartışma yarattı
Torunu yaşındaki gence hayatının şokunu yaşattı Torunu yaşındaki gence hayatının şokunu yaşattı
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama... 15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
İran’da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde... İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...

08:47
Saran’ın, Tedesco’yu neden kovmadığı ortaya çıktı
Saran'ın, Tedesco'yu neden kovmadığı ortaya çıktı
08:16
Türkiye’nin baklava devi satılıyor
Türkiye'nin baklava devi satılıyor
07:43
Netanyahu’nun yeni videosunda iddiaları güçlendiren yüzük detayı
Netanyahu'nun yeni videosunda iddiaları güçlendiren yüzük detayı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
06:48
Savaşta 18. gün İran ABD Bağdat Büyükelçiliği’ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut’a bomba yağdırdı
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı
06:35
Trump: Küba’yı alma onuru benim olacak
Trump: Küba'yı alma onuru benim olacak
05:12
Afganistan: Pakistan’ın Kabil’deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
