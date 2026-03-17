Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği füze saldırısında, oğlu Mücteba Hamaney'in son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Saldırıdan dakikalar önce bahçeye çıktığı belirtilen Hamaney'in, bu sayede vurulan binada bulunmadığı ifade edildi.

ALİ HAMANEY'İN PROTOKOL SORUMLUSUNUN SES KAYDI SIZDIRILDI

İngiliz The Telegraph gazetesinin ulaştığı sızdırılmış ses kaydına göre, eski dini lider Ali Hamaney'in ofisinde protokol sorumlusu olarak görev yapan Mazaher Hosseini'ye ait olduğu belirtildi. Hosseini'nin 12 Mart'ta Tahran'da üst düzey din adamları ve Devrim Muhafızları komutanlarıyla yaptığı kapalı toplantıda konuştuğu ifade edildi.

SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCE DIŞARI ÇIKTI

Kayıtta yer alan bilgilere göre, 28 Şubat sabahı düzenlenen saldırı sırasında Mücteba Hamaney'in füzeler evine isabet etmeden dakikalar önce bahçeye çıktığı ve bu sayede hayatta kaldığı öne sürüldü. Hamaney'in saldırıda bacağından yaralandığı aktarıldı. Hosseini konuşmasında, "Allah onu korudu, saldırıdan önce Mücteba'nın bahçeye çıkıp bir şey yapması gerekti ve o dışarıdayken füze isabet etti" ifadelerini kullandı.

YERLEŞKE TAMAMEN HEDEF ALINDI

Sızdırılan kayıtta saldırının, Hamaney ailesinin yaşadığı yerleşkeyi doğrudan hedef aldığı belirtildi. Patlamaların şiddetinin oldukça yüksek olduğu ifade edilirken, Ali Hamaney'in askeri bürosunun başındaki isim Muhammed Şirazi'nin hayatını kaybettiği, cesedinin parçalandığı ve kimliğinin ancak dokular üzerinden tespit edilebildiği öne sürüldü.