Almanya'daki Sıcaklıklar Nedeniyle Su Kullanımına Kısıtlama - Son Dakika
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Almanya'daki Sıcaklıklar Nedeniyle Su Kullanımına Kısıtlama

Almanya\'daki Sıcaklıklar Nedeniyle Su Kullanımına Kısıtlama
14.07.2026 19:56  Güncelleme: 20:08
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Almanya'nın Münih kentinde sıcak hava ve kuraklık nedeniyle belediye, su tüketimini azaltmak için zorunlu tedbirler aldı. Özel havuz doldurma, çim sulama ve araç yıkamaya kısıtlama getirilirken, kurallara uymayanlara 50 bin Euro'ya kadar para cezası uygulanacak.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya'da etkisini sürdüren sıcak hava ve kuraklık nedeniyle Münih Belediyesi, su tüketimini azaltmaya yönelik zorunlu tedbirler aldı. Yayımlanan genelgeyle özel yüzme havuzlarının doldurulması, göl ve akarsulardan su çekilmesi ile çimlerin sulanmasına çeşitli kısıtlamalar getirildi. Kurallara uymayanlara 50 bin Euro'ya kadar para cezası uygulanacak.

Belediye, bugüne kadar yapılan gönüllü su tasarrufu çağrılarının yeterli olmadığını belirterek zorunlu önlemlerin devreye alındığını açıkladı. Uygulamanın 1 Ağustos'a kadar geçerli olacağı, kuraklığın devam etmesi halinde sürenin uzatılabileceği kaydedildi. Münih Belediyesi ile Şehir Su ve Enerji İdaresi (SWM), alınan kararların yalnızca kent merkezini değil, Münih su şebekesine bağlı çevre ilçe ve yerleşimleri de kapsadığını duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre, özel bahçeler ve hobi bahçelerinde 09.00-19.00 saatleri arasında sulama yapılması yasaklandı. Ayrıca süs havuzları ve su oyun alanlarının doldurulmasına, özel araçların ticari oto yıkamalar dışında yıkanmasına, teras, duvar, yol ve avluların suyla temizlenmesine de kısıtlama getirildi. Kent sınırları içindeki göl ve akarsulardan bu amaçlarla su alınması da yasak kapsamına alındı. Tarımsal faaliyetler ile hayvanların su ihtiyacına yönelik kullanımlar ise kısıtlamalardan muaf tutuldu.

Belediye, kentte günlük su tüketiminin son günlerde 360 milyon litreyi aştığını, normal koşullarda ise bu miktarın yaklaşık 300 milyon litre seviyesinde olduğunu açıkladı. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışların su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmaya yetmeyeceği belirtildi.

Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dominik Krause, geçen kış ve ilkbahar aylarının olağanüstü kurak geçtiğini belirterek yer altı su kaynaklarının ciddi baskı altında olduğunu söyledi. Vatandaşlara alınan kararlara uyma çağrısında bulunan Krause, "Su en değerli yaşam kaynağımızdır. Yer altı su seviyelerinin yeniden yükselmesi için herkesin tasarruf yapması ve kurallara uyması gerekiyor." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'daki Sıcaklıklar Nedeniyle Su Kullanımına Kısıtlama - Son Dakika

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