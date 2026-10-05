Münih\'teki Oktoberfest\'te 80 cinsel suç ihbar edildi, 7,4 milyon kişi rekor kırdı

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya'nın Münih'te düzenlenen Oktoberfest, 7,4 milyon ziyaretçiyle tarihinin en yüksek katılımına ulaştı. Artan suç kayıtları ve 80 cinsel suç ihbarı ise dikkat çekti.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Oktoberfest, bu yıl 7,4 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların katılım rekorunu kırdı.19 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, 2023'teki 7,2 milyonluk rekoru geride bıraktı. Festival yönetimi, artan ziyaretçi sayısına rağmen ciddi bir aşırı kalabalık sorunu yaşanmadığını açıkladı.

Festival alanındaki restoranlarda yiyecek satışları yüzde 2 ila 3 artarken, geleneksel kızarmış tavuk satışlarında da yükseliş görüldü. Eski Oktoberfest "Oide Wiesn" bölümünü ise 447 bin kişi ziyaret etti.

Festival genelinde polis müdahaleleri ve suç kayıtlarında artış yaşanırken, 80 cinsel suç ihbarı yapıldı. Festivalde, iş kazalarında da iki kişi yaralandı; kazalardan birinin ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Festival yönetimi, uygulanan yeni güvenlik önlemleri ve ziyaretçileri hafta içine yönlendirme çalışmalarının başarılı olduğunu belirtti. En fazla uluslararası ziyaretçinin ise ABD, İtalya ve Avusturya'dan geldiği kaydedildi.