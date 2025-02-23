Musk'tan Hükümete 'Başarı Raporu' Emri - Son Dakika
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Dünya

Musk'tan Hükümete 'Başarı Raporu' Emri

Elon Musk, ABD hükümeti çalışanlarından geçen haftaki başarılarını listelemelerini istedi.

23.02.2025 14:46
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(ANKARA) - Hükümet Verimliliği Dairesi (Doge) Başkanı Elon Musk'ın ABD hükümeti çalışanlarının, "kısa bir süre içinde geçen hafta ne yaptıklarını anlamalarını isteyen bir e-posta alacaklarına" ilişkin paylaşımından sonra çalışanlara, dün öğleden sonra, "geçen haftaki başarılarını listelemelerini ya da istifa etmelerini" buyuran bir e-posta gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, "federal iş gücünü azaltma" çabalarındaki son gelişmede, ABD hükümeti çalışanları, dün öğleden sonra, "geçen haftaki başarılarını listelemelerini ya da istifa etmelerini" buyuran bir e-posta aldı. Bu e-posta, Trump'ın en büyük destekçisi olan Elon Musk'ın sosyal medya platformunda paylaştığı, çalışanların "kısa bir süre içinde geçen hafta ne yaptıklarını anlamalarını isteyen bir e-posta alacaklarını" paylaşmasının ardından geldi. Musk, "Yanıt verilmemesi, istifa olarak algılanacaktır" diye yazdı.

"Geçen hafta ne yaptınız" mesajları

Musk, Dodge Başkanı olarak, fon kesintileri ve işten çıkarmalar yoluyla hükümet harcamalarını agresif bir şekilde azaltmaya yönelik dışarıdan bir çabaya öncülük ediyor. E-postalar, Trump'ın Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (Cpac) yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra gelen kutularına düştü. Mesajların konu başlığı "Geçen hafta ne yaptınız" şeklindeydi ve gönderici "İnsan Kaynakları (İK)" olarak belirtildi. Federal hükümetin insan kaynakları kurumu olan Personel Yönetimi Ofisi (OPM), ABD merkezli haber kuruluşu olan CBS'e yaptığı açıklamada, e-postanın gerçek olduğunu doğruladı.

Açıklamada, "Trump yönetiminin verimli ve hesap verebilir bir federal işgücüne olan bağlılığının bir parçası olarak OPM, çalışanlardan geçen hafta neler yaptıklarının kısa bir özetini Pazartesi gününün sonuna kadar yöneticilerine CC'leyerek iletmelerini istiyor. Ajanslar sonraki adımları belirleyecektir" denildi.

Amerikan Kamu Çalışanları Federasyonu: "Federal çalışanların, 'hukuksuz işten çıkarılmalarına' karşı çıkıyoruz"

Batı medyası tarafından elde edilen e-postanın bir kopyasına göre, çalışanlardan 24 Şubat Pazartesi gece yarısına kadar geçen haftaki başarılarını, gizli bilgileri ifşa etmeden, beş madde halinde açıklamaları istendi.

Federal çalışanları temsil eden ve ABD'nin en büyük sendikası olan Amerikan Kamu Çalışanları Federasyonu, mesajı "zalimce ve saygısızca" olarak eleştirirken, federal çalışanların "hukuksuz işten çıkarılmalarına" karşı çıkma sözü verdi. Sendika Başkanı Everett Kelley, yaptığı açıklamada, "Elon Musk ve Trump Yönetimi bir kez daha federal çalışanlara ve onların Amerikan halkına sağladıkları kritik hizmetlere yönelik mutlak küçümsemelerini gösterdiler" dedi.

Musk: "Şimdiden çok sayıda yanıt aldık, bunlar terfi için düşünülmesi gereken kişiler"

Musk, bu sabah sosyal medya platformu X'te, "şimdiden çok sayıda yanıt alındığını" yazdı ve "Bunlar terfi için düşünülmesi gereken kişiler" dedi. Elon Musk'ın ekibi Doge aracılığıyla ve Beyaz Saray'ın onayıyla ABD federal altyapısında geniş çaplı değişiklikler yaptı.

ABD İç Gelir Servisi (IRS), geçtiğimiz haftalarda, Pentagon ve Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yanı sıra diğer kurumlarda çalışan binlerce hükümet çalışanı işten çıkarıldı. Bir Truth Social paylaşımında Trump, Musk'ın federal hükümetin büyüklüğünü azaltma konusunda "harika bir iş" çıkardığını ve bu konuda "daha agresif" olduğunu görmek istediğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Musk'tan Hükümete 'Başarı Raporu' Emri - Son Dakika

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