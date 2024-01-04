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Myanmar askeri hükümeti, 76. bağımsızlık yıldönümü medeniyle 10,000 mahkumu affetti - Son Dakika
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Myanmar askeri hükümeti, 76. bağımsızlık yıldönümü medeniyle 10,000 mahkumu affetti

Myanmar'ın askeri hükümeti, 76. bağımsızlık yıldönümünde 10,000 mahkumu serbest bıraktı. Ayrıca, sınırdışı edilecek 114 yabancıya da af verildi. Serbest bırakılanların arasında siyasi tutsakların olup olmadığı henüz belirsiz. Eski Başbakan Aung San Suu Kyi'nin serbest bırakılıp bırakılmayacağı da belirsiz. Askeri darbe sonrasında 25,730 kişi siyasi suçlamalarla gözaltına alındı ve bunların 19,930'u hala tutuklu bulunuyor.

Myanmar askeri hükümeti, 76. bağımsızlık yıldönümü medeniyle 10,000 mahkumu affetti
04.01.2024 - 13:47,  Güncelleme: 13:57
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Myanmar'ın askeri hükümeti, 76. bağımsızlık yıldönümü için 10,000 mahkumu affetti. Ancak, serbest bırakılanlar arasında siyasi tutsakların olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Myanmar'ın askeri konsey başkanı Korgeneral Min Aung Hlaing, bağımsızlığı kutlamak amacıyla 9,652 mahkumu affetti. Ayrıca, sınırdışı edilecek 114 yabancıya da af verdi.

Affedilen mahkumların serbest bırakmalarının Perşembe günü başlaması ve birkaç gün sürmesi bekleniyor. Ancak askeri darbe ile 2021 yılında devrilip hapse atılan eski Başbakan'ın serbest kalıp kalmayacağı bilinmiyor. Aung San Suu Kyi'nin serbest bırakılıp bırakılmayacağı belirsiz. Suu Kyi, 2021'deki askeri darbeden bu yana hemen hemen haber alınamayan bir şekilde tutuluyor.

Suu Kyi, çeşitli suçlamalarla 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Destekçileri ve bağımsız analistlere göre, bu suçlamalar, onu itibarsızlaştırmak ve askerin iktidarını meşrulaştırmak için yapıldı. Ancak henüz seçim tarihi belirlenmedi.

AAPP'nin raporuna göre, ordu darbesi sonrasında 25,730 kişi siyasi suçlamalarla gözaltına alındı. Bunlardan 19,930'u hala tutuklu bulunuyor.

Myanmar, askeri yönetim altında olan bir ülke olarak direnişle karşılaşıyor. Etnik azınlık gruplarının koordineli bir saldırısı, askeri hükümetin en büyük zorluklarından biri haline geldi. Min Aung Hlaing, Bağımsızlık Günü mesajında ülkedeki politik krize değinmedi, ancak etnik azınlıklara ulusal birlik çağrısı yaptı ve seçim yapılacağı ve sorumlulukların seçilmiş hükümete devredileceği sözünü verdi, ancaknet bir tarih vermedi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Myanmar, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Myanmar askeri hükümeti, 76. bağımsızlık yıldönümü medeniyle 10,000 mahkumu affetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Myanmar askeri hükümeti, 76. bağımsızlık yıldönümü medeniyle 10,000 mahkumu affetti - Son Dakika
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