Nairobi'de Sel Felaketi: 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Nairobi\'de Sel Felaketi: 23 Kişi Hayatını Kaybetti
07.03.2026 18:01
Kenya'nın başkenti Nairobi'de şiddetli yağışlar nedeniyle 23 kişi öldü, 29 kişi kurtarıldı.

KENYA'nın başkenti Nairobi'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Kenya Ulusal Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, başkent Nairobi'nin farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların sel ve su baskınlarına neden olduğu belirtildi. Ulusal Polis Teşkilatı Sözcüsü Michael Muchiri Nyaga, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini kaydederek, selde 23 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sözcü Nyaga, acil müdahale ekiplerinin gece boyunca yürüttüğü çalışmalar neticesinde şu ana kadar 29 kişinin kurtarıldığını ve bu kişilere gerekli yardımın sağlandığını aktardı.

Şiddetli yağışlardan en çok başkentin doğu kesimindeki gecekondu mahalleleri ile Westlands bölgesinin etkilendiği aktarıldı. Sel sularının birçok evi yaşanılamaz hale getirdiği, yolların kapandığı ve çok sayıda mahallenin su altında kaldığı ifade edildi. Ana ulaşım koridorlarının da baskınlardan etkilendiği, otoyolların bazı bölümlerinin trafiğe kapandığı ve ulaşımın durma noktasına geldiği bildirildi. Yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları, su basmış yollardan kaçınmaları ve seyahat ederken tedbirli davranmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
