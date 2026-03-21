Nairobi\'de Uçak Pistten Çıktı

KENYA'nın başkenti Nairobi'de yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıktığı bildirildi.
Kenya Havalimanları İdaresi (KAA), başkent Nairobi'deki Wilson Havalimanı'nda, Kisumu Uluslararası Havalimanı'ndan gelen bir yolcu uçağının, iniş sırasında pistten çıktığını duyurdu. Uçaktaki 39 kişilik yolcu ve mürettebatın tamamının, kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Yetkililer, Wilson Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarının normal şekilde sürdüğünü açıkladı.
