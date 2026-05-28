Nakuru\'daki Yatılı Okulda Yangın: 10 Ölü

KENYA'nın Nakuru kentindeki kız yatılı okulunda çıkan yangında 10 öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi, Kenya'nın Nakuru kentindeki kız yatılı okulunda gece saatlerinde yangın çıktığını, yangında 10 öğrencinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda öğrencinin yaralandığını açıkladı. Yangının öğrencilerin uyuduğu saatlerde çıktığını belirten Ndanyi, yangının binada hızla yayıldığını belirtti. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
