Nantes\'te Lise Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

FRANSA'nın Nantes şehrinde bir lise öğrencisinin okula bıçaklı saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Ailelere, lise öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına en içten düşüncelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Olay, Nantes'taki Notre-Dame-de-Toutes-Aides Lisesi'nde dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Lise ikinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki kişi, bıçakla okul bahçesine girerek iki farklı sınıftaki arkadaşlarına saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaralandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ağır yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. Saldırganın okuldaki öğretmenler tarafından güçlükle durdurulduğu bildirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada,"Nantes'taki bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir genç kız hayatını kaybetti ve üç lise öğrencisi yaralandı. Ailelere, lise öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına en içten düşüncelerimi iletiyorum. Öğretmenler müdahaleleriyle şüphesiz daha fazla trajedinin önüne geçtiler. Cesaretleri saygıyı hak ediyor" ifadelerini kullandı.