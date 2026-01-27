NASA araştırma uçağı, alev alarak gövde üzerine iniş yaptı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) ait bir araştırma uçağı, kalkış sırasında yaşanan teknik arıza nedeniyle alev alarak acil iniş yapmak zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı.
Görüntülere göre, pistte hızlanmaya başlayan uçakta kalkış esnasında motor bölümünde bir arıza meydana geldi. Durumu fark eden pilotlar, kalkışı iptal ederek uçağı yeniden piste indirmeye çalıştı. Uçak, iniş takımlarını tam olarak kullanamadan gövdesi üzerine iniş yaptı. Gövdenin pistle temas etmesiyle birlikte kıvılcımlar ve yoğun duman oluşurken, uçak kısa sürede durduruldu.
Olayın ardından havaalanı acil durum ekipleri hızla piste sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Öte yandan NASA'dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, uçağın neden alev aldığına dair teknik inceleme başlatıldığı öğrenildi.
