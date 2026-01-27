NASA araştırma uçağı alev alarak gövde üzerine iniş yaptı - Son Dakika
Dünya

NASA araştırma uçağı alev alarak gövde üzerine iniş yaptı

NASA araştırma uçağı alev alarak gövde üzerine iniş yaptı
27.01.2026 22:53
NASA araştırma uçağı alev alarak gövde üzerine iniş yaptı
ABD'de NASA'ya ait bir araştırma uçağı, kalkış sırasında motor bölümünde meydana gelen bir arıza nedeniyle havalanmadan acil iniş yapmak zorunda kaldı. Gövde üzerine iniş yapan uçağın asfaltla temas etmesiyle pist boyunca kıvılcımlar ve yoğun duman oluşurken, olayın ardından havaalanı acil durum ekipleri hızla piste sevk edildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) ait bir araştırma uçağı, kalkış sırasında yaşanan teknik arıza nedeniyle alev alarak acil iniş yapmak zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı.

GÖVDE ÜZERİNE İNİŞ YAPTI, KIVILCIMLAR PİSTİ KAPLADI

Görüntülere göre, pistte hızlanmaya başlayan uçakta kalkış esnasında motor bölümünde bir arıza meydana geldi. Durumu fark eden pilotlar, kalkışı iptal ederek uçağı yeniden piste indirmeye çalıştı. Uçak, iniş takımlarını tam olarak kullanamadan gövdesi üzerine iniş yaptı. Gövdenin pistle temas etmesiyle birlikte kıvılcımlar ve yoğun duman oluşurken, uçak kısa sürede durduruldu.

NASA araştırma uçağı, alev alarak gövde üzerine iniş yaptı

ACİL DURUM EKİPLERİ PİSTE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından havaalanı acil durum ekipleri hızla piste sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Öte yandan NASA'dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, uçağın neden alev aldığına dair teknik inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Son Dakika Dünya NASA araştırma uçağı alev alarak gövde üzerine iniş yaptı

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
