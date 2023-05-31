NASA, merakla beklenen UFO görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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NASA, merakla beklenen UFO görüntülerini paylaştı

31.05.2023 22:32

NASA, yıllardır varlığı bilinmezliğini koruyan 'UFO'ların görüntülerini paylaşarak, görüntülenen cisimlerin özellikleriyle ilgili açıklama yaptı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), UFO'ların varlığıyla ilgili halka açık toplantı gerçekleştirdi. CNN International'ın "NASA, bugün UFO'lar ile ilgili tarihi bir açıklama yapacak" sözleriyle duyurduğu toplantıda, tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili veriler, izleyicilerle paylaşıldı.

Reuters'ın haberine göre NASA, Washington'daki genel merkezde süren dört saatlik halka açık oturumun odak noktasının, genel bir rapor yayınlamadan önce son görüşmeleri yapmak olduğunu ve söz konusu raporun Temmuz ayı sonunda yayınlanmasının planlandığını duyurdu.

'UFO' TANIMI DEĞİŞMİŞTİ

'Tanımlanamayan Uçan Cisim' (UFO) olarak açıklanan terim, Amerikan hükümeti tarafından 'UAP' (Tanımlanamayan Anormal Fenomen) olarak değiştirilmişti. NASA, geçen haziran ayında panelin oluşumunu, "UAP'lerin dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt yok" açıklamasını yapmıştı.

NASA'nın internet sitesi üzerinden canlı yayınlanan toplantıda, UFO'ların (UAP) varlığının kabul edildiği aktarıldı.

Görüntülerde UFO tanımına kabul edilen cismin teknik özellikleri şu görselle paylaşıldı:

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