NASA, Swift Teleskobunu Kurtarmak İçin Uzay Aracı Fırlattı - Son Dakika
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NASA, Swift Teleskobunu Kurtarmak İçin Uzay Aracı Fırlattı

03.07.2026 17:19
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NASA, düşme riskiyle karşı karşıya olan Swift Uzay Gözlemevi'ni kurtarmak için robotik araç göndermiştir.

(ANKARA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), evrendeki en güçlü patlamaları gözlemleyen ancak yörüngesi giderek alçaldığı için Dünya'ya düşme riskiyle karşı karşıya bulunan Swift Uzay Gözlemevi teleskobunu kurtarmak amacıyla robotik uzay aracı fırlattı. Görev kapsamında LINK adlı uzay aracı, üç robotik koluyla teleskoba kenetlenerek onu yeniden güvenli bir yörüngeye taşımaya çalışacak.

2004 yılında fırlatılan Swift Uzay Gözlemevi, gama ışını patlamaları gibi evrendeki en yüksek enerjili kozmik olayları incelemek üzere tasarlandı. Ancak NASA'ya göre son yıllarda Güneş'in artan aktivitesinin Dünya atmosferini genişletmesi nedeniyle teleskop atmosferik sürtünmeye maruz kaldı ve yörüngesi yaklaşık 600 kilometreden 360 kilometreye kadar geriledi. NASA, bu düşüşün devam etmesi halinde teleskobun gelecek aylarda atmosfere girerek, Dünya'ya düşme riski bulunduğunu değerlendiriyor.

Arizona merkezli Katalyst Space Technologies tarafından geliştirilen LINK uzay aracının önümüzdeki haftalarda Swift'e yaklaşarak üç robotik koluyla teleskobu kavraması planlanıyor. Ardından küçük iticilerini kullanarak teleskobu kademeli biçimde yeniden yaklaşık 600 kilometrelik daha güvenli bir yörüngeye çıkaracak. Görevin başarıya ulaşması halinde bu, uzaydaki bir bilim uydusunun robotik yöntemle kurtarıldığı ilk operasyon olarak kayıtlara geçecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya NASA, Swift Teleskobunu Kurtarmak İçin Uzay Aracı Fırlattı - Son Dakika

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