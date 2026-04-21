NATO'dan NPT'ye Tam Bağlılık Vurgusu

21.04.2026 15:44
NATO, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasına bağlı kalacaklarını açıkladı.

(ANKARA) - NATO, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı (NPT) tam uygulamaya bağlı olduklarını yineledi. Kötüleşen güvenlik ortamında nükleer caydırıcılığın süreceğini vurgulayan NATO, Rusya ile Çin'e yönelik eleştirilerde de bulundu.

NATO, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) 11. Gözden Geçirme Konferansı vesilesiyle yaptığı açıklamada, müttefiklerin antlaşmanın tam uygulanmasına yönelik güçlü bağlılığını vurguladı. Açıklamada, 1970'te yürürlüğe giren NPT'nin nükleer silahların yayılmasını önemli ölçüde sınırladığı ve küresel güvenlik mimarisinin temel taşlarından biri olduğu ifade edildi. Antlaşmanın aynı zamanda nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik uluslararası iş birliği için çerçeve sunduğu belirtildi.

Konsey, kötüleşen küresel güvenlik ortamı ve artan yayılma krizlerinin, NPT açısından yeni zorluklar oluşturduğuna işaret etti.

Açıklamada, Rusya'nın silah kontrol taahhütlerini ihlal ettiği ve "sorumsuz nükleer tehdit söylemleri" kullandığı öne sürülürken, Çin'in nükleer kapasitesini şeffaflıktan uzak şekilde hızla genişlettiği ifade edildi. "Nükleer silahlar var olduğu sürece NATO bir nükleer ittifak olmaya devam edecektir" denilen açıklamada, NATO'nun nükleer kapasitesinin temel amacının barışı korumak, caydırıcılığı sağlamak ve saldırganlığı önlemek olduğu kaydedildi.

NATO'nun nükleer paylaşım düzenlemelerinin NPT ile uyumlu olduğu vurgulanırken, bu düzenlemelerin yayılmanın önlenmesine katkı sağladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, müttefiklerin nükleer caydırıcılığı gayrimeşru göstermeye yönelik girişimleri reddettiği ve Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın mevcut yükümlülükleri değiştirmediğini savunduğu ifade edildi.

Konsey, NPT'nin korunması, evrenselleştirilmesi ve tam uygulanmasına yönelik çabaların süreceğini belirterek, şeffaflığın artırılması, risklerin azaltılması ve silahsızlanma hedefleri doğrultusunda uluslararası iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

Müttefiklerin, NPT'nin 6'ncı maddesi kapsamında nükleer silahların doğrulanabilir şekilde ortadan kaldırılması hedefini desteklediği kaydedilen açıklamada, başarılı bir gözden geçirme konferansı için tüm taraflarla çalışmaya hazır olunduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Dünya, Nato, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
