NATO Genel Sekreteri Rutte\'den Ukrayna\'ya Güvenlik Garantileri Mesajı

Dünya

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamada öncülük etmeye ve İttifak'ın savunmasındaki payını artırmak için hazır ve istekli olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılan Ukrayna konulu olağanüstü zirvenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Rutte, "Avrupa, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamada öncülük etmeye hazır ve istekli" ifadelerini kullandı.

Rutte, Avrupa'nın NATO'nun kolektif güvenliğine yatırım yapmak için de hazır ve istekli olduğunu kaydederek, ayrıntıların kararlaştırılmasının gerekeceğini fakat taahhüdün net olduğunu bildirdi.