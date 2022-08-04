NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir

04.08.2022 16:40
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir

Norveç'te İşçi Partisi tarafından düzenlenen yaz kampına katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı galip gelmesi durumunda çok daha büyük sorunlar yaşanabileceğini söyledi. Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Rusya bu savaşı kazanırsa, Putin şiddetin işe yaradığını düşünecek. Daha sonra sıra Rusya'nın diğer komşularına gelebilir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'te İşçi Partisi tarafından düzenlenen yaz kampında Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Rusya'nın bu savaştan galip ayrılması durumunda krizin daha da büyüyebileceğini ifade ederek, "Başkan Putin, kendi siyasi hedefleri için askeri güçlerle birlikte masum bir ülkeye ve insanlara saldırdı. Bu durumda NATO'nun iki taslağı var. İlki Ukrayna'ya destek olmak, ikincisi ise, bu savaşın yayılmasını önlemek. Öncelikle, Ukrayna'ya kendi savunmalarını yapmaları için destek sağlamalıyız. Ukrayna halkı, savaş boyunca müthiş bir cesaret örneği gösterdi. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgalinde NATO ve aralarında NATO üyesi olan ABD, Kanada, İngiltere ve Türkiye gibi ülkeler Ukrayna'nın arkasında durmuştur" dedi.

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ SİVİLLERE BU DENLİ SALDIRI VE YIKIM GÖRMEDİK"

Rusya'nın 40 milyon nüfusa sahip bağımsız bir ülkeye saldırdığını ifade eden Stoltenberg, "Başkan Putin'in Ukrayna'daki hedeflerine ulaşamaması bizim lehimize olacaktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri sivillere bu denli bir saldırı ve yıkım görmemiştik. Buna kayıtsız kalamayız. Eğer Rusya bu savaşı kazanırsa, Putin şiddetin işe yaradığını düşünecek. Daha sonra sıra Rusya'nın diğer komşularına gelebilir" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: İHA

Jens Stoltenberg, Rusya, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir - Son Dakika

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