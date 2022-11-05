NATO Genel Sekreteri'nden İsveç ve Finlandiya sözleri: İki ülkenin tam üyeliği Türkiye için de iyi olacak

Dün Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'deki temaslarının son gününde önemli açıklamalarda bulundu.

"ÜYELİKLERİNİN EN KISA SÜREDE ONAYLANMASINI BEKLİYORUM"

NTV ekranlarında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecini değerlendiren Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın üçlü muhtıranın gerekliklerini yerine getirdiğini görüyoruz. Artık tam üyelik zamanı gelmiştir, üyeliklerinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN DE İYİ OLACAK"

Stoltenberg ayrıca, "Şimdiden muhtıra uygulanmaya başladı. İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olduktan sonra da işbirliğini sürdürecek. İki ülkenin tam üyeliği hem onlar hem NATO hem de Türkiye için iyi olacak. Kolay müzakereler olmadı. Madrid'de saatler süren toplantılar yaptık. Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi anlaşmalardan dolayı takdir ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Stoltenberg ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi

3'LÜ MUHTIRA İMZALANMIŞTI

Haziran ayında Türkiye, iki ülke ile Madrid zirvesinde bir muhtıra imzalamıştı. Buna göre İsveç ve Finlandiya müstakbel NATO müttefikleri olarak, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek vereceklerini söylemişlerdi. Muhtırada ayrıca "Bu çerçevede Finlandiya ve İsveç, PYD/ YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç'e tam destek verir" ifadeleri yer almıştı.