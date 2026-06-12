NATO, Kosova'daki Asker Sayısını Azaltacak - Son Dakika
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NATO, Kosova'daki Asker Sayısını Azaltacak

12.06.2026 13:31
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NATO, Kosova'daki güvenlik iyileşmeleri nedeniyle KFOR'daki asker sayısını kademeli olarak azaltacak.

(ANKARA) - NATO, Kosova'daki "güvenlik durumundaki iyileşme" nedeniyle KFOR'daki asker sayısında ve konuşlanmada kademeli olarak azaltmaya gidileceğini bildirdi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda Kosova'daki güvenlik durumunun iyileşmeye devam ettiği vurgulanarak, NATO'nun ocak ayında yedek kuvvetlerin sevkini durdurduğu belirtildi. Açıklamada, "Kosova'daki güvenlik genel olarak istikrarlı seyrini sürdürdüğü için NATO, önümüzdeki yıl boyunca Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) Kosova'daki konuşlanma düzenini optimize edecek ve mevcut muharebe gücünü kademeli olarak ayarlayacaktır" denildi.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) ABD Hava Kuvvetleri Generali Alexus G. Grynkewich'in NATO ve KFOR'un Kosova'daki güvenlik ve istikrara tam bağlılığını sürdürdüğünü aktardı. Grynkewich, "Kosova'daki güvenlik teşkilatlarının yetkinliklerinin artmasıyla birlikte istikrarın artmasına yol açan şey işte bu kararlılıktır. Mevcut koşullar, KFOR'un büyüklüğünü ve yapısını daha da iyileştirme fırsatı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Kontrollü azaltmaların, şu andan gelecek yıla kadar ulusal rotasyonel konuşlandırma ve yeniden konuşlandırma döngülerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Optimizasyon, sahadaki koşullarla uyumlu olarak kademeli biçimde yapılacak olup, ilgili güvenlik gelişmelerinin gerekli kılması halinde geri alınabilecek" denildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Kosova, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO, Kosova'daki Asker Sayısını Azaltacak - Son Dakika

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