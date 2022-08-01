NATO'dan Kosova paylaşımı - Son Dakika
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NATO'dan Kosova paylaşımı

01.08.2022 16:15
NATO'dan Kosova paylaşımı

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova-Sırbistan sınırında yaşananların yakından takip edildiğini belirtti.

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova- Sırbistan sınırında yaşananların yakından takip edildiğini belirtti.

Yapılan paylaşımda, helikopterden araziye bakan bir askerin bulunduğu fotoğraf da yer aldı. Fotoğrafla birlikte yapılan açıklamada ise "KFOR, yerel ve uluslararası güvenlik örgütleriyle Kosova'nın kuzeyindeki durumu yakından izliyor. Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi kapsamında, KFOR, Kosova'yı güvende tutmak için gerekli önlemleri almaya hazır, güvenliğe güçlü bağlılığını sürdürüyor" denildi.


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AB, Kosova'daki gelişmelerden endişeli AB, Kosova'daki gelişmelerden endişeli Kosova hükümeti, Sırp bölgesindeki barikatların kaldırılmasında ısrarcı Kosova hükümeti, Sırp bölgesindeki barikatların kaldırılmasında ısrarcı
Kaynak: DHA

Sırbistan, Kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO'dan Kosova paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO'dan Kosova paylaşımı - Son Dakika
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