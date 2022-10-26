NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatına ilişkin paylaşımlara Türk pilotun kaskı damga vurdu - Son Dakika
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NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatına ilişkin paylaşımlara Türk pilotun kaskı damga vurdu

26.10.2022 12:07

NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatı Steadfast Noon'a ilişkin NATO Hava Komutanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda bir Türk pilotun bayraklı kaskı dikkat çekti.

NATO tarafından her yıl düzenlenen nükleer caydırıcılık tatbikatı ''Steadfast Noon''devam ediyor. NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatına 14 ülkeden dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarının yanı sıra gözetleme, tanker ve çeşitli tiplerde 60 uçak katırken sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım gündem oldu.

PİLOTUN KASKI TÜRK BAYRAKLI

NATO Hava Komutanlığı tatbikata dair çeşitli paylaşımlarda bulunurken, bir paylaşımında da bir Türk pilota yer verdi. Fotoğrafta paylaşılan pilotun kaskının Türk bayraklı olması dikkat çekti.

NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatı paylaşımında Türk pilotun kaskı dikkat çekti

PAYLAŞIMIN AÇIKLAMASI

Birliğin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım da, ''Müttefik Hava Kuvvetleri şu anda kuzeybatı Avrupa'da düzinelerce uçağı içeren nükleer caydırıcılık yeteneklerini kullanıyor. NATO egzersizi ''Steadfast Noon'' rutin bir yıllık eğitim faaliyetidir. 14 ülke ve çeşitli tiplerde 60'tan fazla uçak içerir'' açıklamalarında bulundu.

NÜKLEER CAYDIRICILIK TATBİKATI NEDİR?

NATO tarafından, Belçika, İngiltere ve Kuzey Denizi semalarında 17-30 Ekim tarihleri arasında sürecek olan tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "NATO'nun haziran ayında Madrid Zirvesi'nde müttefik liderler tarafından kabul edilen yeni stratejik konseptinin 'NATO'nun nükleer kapasitesinin temel amacının barışı korumak, tehdidi önlemek ve saldırganlığı caydırmak' olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Nükleer silahlar var olduğu sürece NATO nükleer bir ittifak olarak kalacaktır. NATO'nun hedefi herkes için daha güvenli ve nükleer silahların olmadığı bir Dünya" ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatına ilişkin paylaşımlara Türk pilotun kaskı damga vurdu - Son Dakika
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