NATO, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurmasını 'meşru müdafaa' olarak değerlendirdi - Son Dakika
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NATO, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurmasını 'meşru müdafaa' olarak değerlendirdi

NATO, Ukrayna\'nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurmasını \'meşru müdafaa\' olarak değerlendirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bazı NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya verilen silahların kullanım kısıtlamalarını esnettiğini ve bu sayede Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurmasının bir 'meşru müdafaa' olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda hedeflerine çok yaklaştıklarını belirterek, silahlara daha hızlı ve çabuk sahip olmanın başarı olduğunu ifade etti.

11.07.2024 21:32
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bazı NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya verilen silahların kullanım kısıtlamalarını esnettiğini, bu anlamda Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurmasının bir 'meşru müdafaa' olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Ukrayna'nın silahlarını Rusya topraklarında kullanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır. NATO'nun çatışmaya taraf olmadan Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etme ve destekleme hakkı vardır. Meşru müdafaa hakkı, saldırgan Rusya'nın topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurma hakkını da içerir. Bazı müttefikler Ukrayna'ya verilen silahların kullanımı üzerindeki kısıtlamaları esnetmiştir. Bu da Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurmasına olanak sağlamıştır. Yakın zamana kadar çatışmaların çoğu Ukrayna topraklarında gerçekleşiyordu. Müttefiklerin kısıtlamaları esnetmesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

ZELENSKİ: HEDEFİMİZE ÇOK YAKLAŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda hedeflerine çok yaklaştığını vurgulayarak, "Hedefimize gerçekten çok yaklaştık. Sanırım bir sonraki adım davet olacak ve ondan sonra da üyelik olacak. Umarım bunu başaracağız. Güçlü insanlardan güçlü adımlar bekliyoruz. Savaştan bahsetmişken, bazen 'başarı' kelimesini bile kullanamıyorsunuz. Başarı ülkenizde, hayatınızda savaş olmamasıdır. Başarı, ailenizi kaybetmediğiniz zamandır. İşte başarı budur; hayatta kalmak ve bu savaşı kazanmak. Bu bizim için gerçek bir başarı olacaktır. Bugün için Ukrayna'da silahlara daha hızlı ve daha çabuk sahip olmak bizim için başarıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya NATO, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurmasını 'meşru müdafaa' olarak değerlendirdi - Son Dakika

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