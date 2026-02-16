NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz - Son Dakika
NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz

16.02.2026 06:23
Hollanda geçici hükümetinin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Tuinman, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının yazılımını güncellemeyi onaylamaması durumunda, bunu kendilerinin yapacağını belirterek, ''F-35'lerin yazılımını kırabilirsiniz. iPhone gibi'' dedi.

Hollanda geçici hükümetinin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, BNR'nin Boekestijn & De Wijk adlı podcast programında, NATO ülkelerine yönelik olası büyük çaplı bir Rus saldırısına karşı Avrupa'nın hazırlığı, ABD desteği olmadan Avrupa savunma birliği ve F-35 savaş uçaklarının ABD yazılımına bağımlılığı konularını ele aldı.

2028 sonuna kadar Rus tehdidine karşı her şeyin hazır hale getirileceğini söyleyen Tuinman, bu tarihe kadar tankların, ilave F-35'lerin, sipariş edilen Tomahawk füzelerinin ve top sistemlerinin teslim alınmış olacağını dile getirdi.

F-35'LER İÇİN ÇARPICI SÖZLER

Amerikalıların müttefik olarak kendilerini geri çekmesi halinde Hollanda'daki F-35 uçaklarının ABD yazılım güncellemelerine bağımlılığının sorun yaratıp yaratmayacağına ilişkin Tuinman, ileriki 1,5-2 yılda Hollanda'nın Norveçliler ve yakında Polonyalılar ile Avrupa'da bunun için sıkı çalışacağını kaydetti.

"O ZAMAN AMERİKALILARIN..."

Tuinman, "O zaman Amerikalıların gerçekten tutumlarını netleştirip netleştirmeyeceklerini kendiliğinden göreceğiz." dedi.

"TIPKI İPHONE GİBİ YAZILIMLARINI KIRABİLİRİZ"

ABD'nin F-35'lerin yazılımını güncellemede işbirliğine gitmemesi veya isteksiz olması ihtimali üzerine Tuinman, "Size asla söylememem gereken bir şeyi söyleyeceğim ama yine de yapıyorum. Evet, sonuçta başka bir seçeneğiniz daha var. F-35'in de yazılımını kırabilirsiniz. Tıpkı iPhone gibi. Bunun hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Hollanda, Savunma, Siyaset, Dünya, Nato, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • oktay sayar oktay sayar:
    Adamcağız,Abd nin her zaman ikili oynadığının yeni farkına varmış 25 1 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Dünya,ülkeleri artık uyandı,köleliği kabul etmiyor? 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
