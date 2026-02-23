Necla Özmen, ABD\'de Trump\'a babalık davası açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne sürerek Ankara'da açtığı babalık davasıyla gündeme gelen Necla Özmen, iddiasını bu kez ABD'ye taşıdı.

BU KEZ ABD'DE BABALIK DAVASI AÇTI

55 yaşındaki Özmen, Washington'daki yetkili mahkemeye başvuruda bulunarak Trump'a karşı babalık davası açtı. Açılan yeni davada DNA testi yapılması, soy bağının bilimsel yöntemlerle belirlenmesi ve babalığın resmi olarak tescil edilmesi talep edildi. Özmen'in iddialarının temelinde, annesinin ölüm döşeğinde yaptığı açıklamalar ve nüfus kayıtlarna ilişkin şüpheler yer alıyor. Davanın kabul edilip edilmeyeceği ve sürecin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

NELER OLMUŞTU?

Ankara'da yaşayan Necla Özmen, biyolojik babasının ABD Başkanı Donald Trump olduğunu ileri sürerek babalık davası açmıştı. Ankara 27. Aile Mahkemesi, söz konusu iddianın somut delillere dayanmadığını belirterek davanın reddine karar vermişti. Ancak Özmen ise karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşımıştı.

Özmen, dava dilekçesinde, 1970 doğumlu olduğunu, nüfusta Satı ve Dursun Özmen'in çocuğu olarak göründüğünü belirtmişti. Necla Özmen, Dursun Özmen'in 2009 yılında vefat ettiğini, kendisini büyüten Satı Özmen'in 2017 yılında gerçeği kendisine anlattığını ifade etmişti.

Necla Özmen, Satı Özmen'in, hastanede ölü bebek dünyaya getirdiğini, aynı anda doğum yapan ve o dönem yasak ilişki sonucu Trump'tan hamile kaldığını söyleyen Sophia isimli kadının dünyaya getirdiği bebeği ise kendisine verdiğini anlattığını ileri sürmüştü. Necla Özmen, babasının tespit edilmesi için DNA testi yapılması talebinde bulunmuştu.