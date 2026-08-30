Nepal'de Sel Felaketi: 734 Ölü, 2500 Kayıp - Son Dakika
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Nepal'de Sel Felaketi: 734 Ölü, 2500 Kayıp

Nepal\'de Sel Felaketi: 734 Ölü, 2500 Kayıp
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Nepal'de ani sel felaketi sonucu 734 kişi hayatını kaybetti, 2500'den fazla kişi kayboldu.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, 26 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen ani sel felaketinin ardından Nepal'de en az 734 kişi hayatını kaybetti, 2.500'e yakın kişi de kayıp.Çin devlet medyasına göre, Tibet'te resmi ölü sayısı 16, kayıp sayısı ise 546 olarak bildirildi.Birleşmiş Milletler, engebeli arazi ve yağmurun yardım ulaştırmayı "son derece zor" hale getirdiğini belirtirken, Nepal-Tibet sınırında kurtarma çalışmalarına yaklaşık 20.000 güvenlik gücü sevk edildi.Çin devlet medyası, cumartesi günü tespit edilen bir heyelanın ardından oluşan yeni bir bariyer gölünün incelendiğini bildiriyor.Başka bir bariyer gölünden kaynaklanabilecek sel korkusu, bu hafta başında sınırın her iki tarafında da paniğe yol açmıştı.Cuma günü, dağdan göle düşen buz ve kar, gölün taşmasına neden oldu.Bölgeyi izleyen bir drone bir heyelan daha tespit edince, Tibet sınırındaki kurtarma ekipleri güvenli bir yere tahliye edildi.Devlet medyasının Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na atıfta bulunarak verdiği haberlere göre, Pruqpu Qiang Zangbu Nehri üzerinde yıkıntı ve molozların içinde oluşmuş bir gölün aşağısında bir heyelan tespit edildi.Bu durum, ikinci bir "bariyer gölü"nün oluşmasına neden oldu.Nepal Afet Dairesi, ülkedeki ölü sayısının 734'e yükseldiğini açıkladı.Ayrıca şu rakamlar paylaşıldı: • Kayıp kişi sayısı: 2.498• Kurtarılan: 8.186• Yaralı: 242 (taburcu edilenler dahil)• Görevlendirilen güvenlik güçleri: 19.895

Kaynak: BBC

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Uluslararası, Güvenlik, Ağustos, Tibet, Nepal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nepal'de Sel Felaketi: 734 Ölü, 2500 Kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'de Sel Felaketi: 734 Ölü, 2500 Kayıp - Son Dakika
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