Nepal'in Ramechhap bölgesinde başkent Katmandu'ya giden bir yolcu otobüsü yerel saat ile saat 10.00 sıralarındakaza yaptı.
Kazada, 9 kişinin olay yerinde, 4 kişinin ise Dhulikhel Hastanesinde tedavi gördüğü esnada hayatını kaybetti.
Yaralanan 19 kişinin tedavisi Dhulikhel Hastanesinde devam ediyor. Polis olayın ardından yaptığı açıklamada, kaza nedeninin henüz netlik kazanmadığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Nepal'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı - Son Dakika