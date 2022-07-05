Yaralanan 19 kişinin tedavisi Dhulikhel Hastanesinde devam ediyor. Polis olayın ardından yaptığı açıklamada, kaza nedeninin henüz netlik kazanmadığını duyurdu.

Nepal'in Ramechhap bölgesinde başkent Katmandu'ya giden bir yolcu otobüsü yerel saat ile saat 10.00 sıralarındakaza yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Dünya › Nepal'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı - Son Dakika

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