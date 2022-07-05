Nepal'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı - Son Dakika
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Nepal'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı

05.07.2022 21:05

Nepal'in Ramechhap bölgesinde bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Feci kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.

Nepal'in Ramechhap bölgesinde başkent Katmandu'ya giden bir yolcu otobüsü yerel saat ile saat 10.00 sıralarındakaza yaptı.

9 KİŞİ OLAY YERİNDE 4 KİŞİ İSE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 9 kişinin olay yerinde, 4 kişinin ise Dhulikhel Hastanesinde tedavi gördüğü esnada hayatını kaybetti.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralanan 19 kişinin tedavisi Dhulikhel Hastanesinde devam ediyor. Polis olayın ardından yaptığı açıklamada, kaza nedeninin henüz netlik kazanmadığını duyurdu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Nepal'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı - Son Dakika
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